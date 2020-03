DS Crédito ajuda portugueses a avaliar finanças pessoais

As agências da DS Crédito, marca do Grupo DS especializada na prestação de serviços de consultoria e intermediação de crédito, têm disponível um atendimento online e/ou telefónico para ajudar os portugueses a fazer uma análise da sua situação financeira nesta altura de pandemia.

A rede de agências, localizadas de norte a sul do país e ilhas, dispõe-se a fazer aos interessados uma avaliação gratuita. A DS Crédito propõe-se a verificar se as condições atuais dos créditos são as mais adequadas, a efetuar uma consolidação dos mesmos, entre outras operações que poderão ajudar a poupar dinheiro.

A DS Crédito lembra que o atendimento ao ser através de email ou telefone cumpre as recomendações da Direção Geral de Saúde e permite que quem se encontra em casa, possa fazer esta análise que geralmente com a rotina do dia-a-dia acaba por ser adiada.