Duarte Cordeiro: "Governo tem todas as condições para continuar o seu trabalho"

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, durante a sua audição na comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, em Lisboa, 11 de maio de 2022. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

"O Governo tem todas as condições para continuar a fazer o seu trabalho, e é isso que continuará a fazer". Foi assim que o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, reagiu à recente polémica que levou à demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação. Uma decisão que "lamenta", "mas respeita", acrescentou Duarte Cordeiro no final de uma conferência de imprensa realizada esta quinta-feira pelo ministério do Ambiente sobre os preços de energia para 2023.

"Em nome do Ministério do Ambiente e Ação Climática, e de forma muito particular em meu nome e do secretário de Estado da Energia [João Galamba], lamento a decisão do ministro das Infraestruturas", começou por referir Duarte Cordeiro, sublinhando a relação de proximidade que havia entre os governantes, exemplificando com o trabalho que tem vindo a ser feito em áreas como a ferrovia ou portuária. "São marcas que [Pedro Nuno Santos] deixa e é um trabalho que vai ser continuado naturalmente pelo Governo". "O Governo tem condições para continuar o seu trabalho", reforçou, em resposta a perguntas sobre a moção de censura que vai ser apresentada pela Iniciativa Liberal após a demissão de Pedro Nuno Santos no seguimento da mais recente polémica que envolve a TAP. Em causa está a indemnização de 500 mil euros paga pela companhia aérea - tutelada por Pedro Nuno Santos - a Alexandra Reis, a antiga secretária de Estado do Tesouro.

"Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, entende, neste contexto, assumir a responsabilidade política e apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro", justificou o gabinete do agora ex-ministro numa nota enviada na quarta-feira à noite às redações

Entretanto, também o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, "entendeu, face às circunstâncias, apresentar a sua demissão".

O ministro das Finanças, Fernando Medina, recorde-se, tinha demitido na terça-feira a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de ter tomado posse. Um desenvolvimento que surgiu quatro dias depois de se saber da indemnização de 500 mil euros da TAP.