Duas décadas após o 9/11, bolsas superam de novo o medo

11 de Setembro © AP Photo/Dan Loh, File

Cerca de três mil mortos no World Trade Center e no Pentágono. Milhares de milhões de dólares de perdas na economia. O trauma do dia 11 de setembro continua vincado na memória dos que perderam entes queridos naquele dia fatídico. Também nos mercados financeiros será um dia para sempre lembrado, por motivos tristes. Em Lisboa era hora de almoço para alguns corretores e banqueiros. Em Nova Iorque, a manhã estava a começar. Para quem estava à secretária, a trabalhar num qualquer banco ou corretora naquele dia, o tempo passou, mas as duas décadas não apagaram as lembranças e as marcas deixadas pelo evento terrorista que também abalou os mercados financeiros. "As bolsas norte-americanas permaneceram encerradas na semana seguinte ao atentado. O mercado esteve fechado durante quatro sessões consecutivas", lembra Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa.

"Se a interrupção da negociação não foi sem precedentes, é difícil encontrar outro exemplo histórico dessa longa pausa", adianta. Recorda que, quando "o mercado reabriu para negociação, após o 11 de setembro, caiu durante cinco dias consecutivos e desvalorizou mais de 8%" e a "incerteza prevaleceu".

"O medo dominava o sentimento dos analistas e a postura dos investidores. Todavia, a queda das bolsas a seguir ao 11 de setembro foi gradual", frisa. O mundo financeiro estava ainda a ajustar-se ao rebentar da chamada bolha das tecnológicas - ou dotcom -", que ocorreu em 2000 e assim permaneceu até outubro de 2002. O economista recorda as ações da Reserva Federal para acalmar o nervosismo e a ansiedade. "Era preciso injetar rapidamente liquidez nos mercados", lembra.

A Fed pretendia "restabelecer a confiança das empresas e das famílias, numa altura em que o medo crescia dia após dia diante do desconhecido, e mitigar os danos causados pelo 11 de setembro, designadamente a repentina escassez de dinheiro nos mercados monetários, e perante os 45 mil milhões de dólares em empréstimos com desconto pendentes a 12 de setembro que superaram em muito a média das dez quartas-feiras anteriores". O banco central decidiu emprestar fundos diretamente aos bancos através de taxas de redesconto. "O esforço da Fed cresceu gradualmente e a autoridade monetária dos EUA procurou estimular a economia, o consumo, o investimento e o emprego, e, para tal, encetou uma política monetária energicamente expansionista através da redução das suas taxas de juro diretoras (as Fed Fund Rates) durante o outono de 2001", diz Paulo Rosa. A primeira descida teve lugar em 17 de setembro, uma queda de 50 pontos base de 3,5% para 3%, e terminou a 11 de dezembro de 2001, com uma taxa de juro de 1,75%.

Diferentes atentados terroristas em outras geografias - incluindo Madrid, Londres e Paris - vieram dar força às políticas de vigilância e de segurança, nomeadamente em aeroportos e nos centros das maiores cidades.

Covid: um novo 11 de setembro?

Muitos acontecimentos voltaram a abalar os mercados - incluindo a praça lisboeta - nas últimas duas décadas. O mundo ultrapassou a grave crise financeira de 2008 que teve origem em empréstimos tóxicos hipotecários (subprime ), nos EUA. Seguiu-se, na Europa, a crise de dívida soberana, em 2011, que levou economistas a questionar a sobrevivência do euro. Portugal foi alvo de um resgate financeiro e assistiu ao colapso do BES em 2014. Em 2020, surgiu a pandemia do novo coronavírus e as medidas adotadas pela maioria dos governos gerou uma das maiores crises económicas de sempre.

"O medo de um futuro incerto e o receio do desconhecido são variáveis centrais e idênticas ao 11 de setembro e à covid-19", aponta Paulo Rosa. "Há um denominador comum. As pessoas lentamente adaptaram-se ao novo normal depois do 11 de setembro, nomeadamente nos aeroportos, agora supervisionados, e regressaram às suas vidas. Atualmente, as pessoas adaptam-se também ao novo normal", constata.

Para o economista, "a semelhança entre o 11 de setembro e a crise provocada pela covid-19 é que o medo não foi financeiro". Isto porque existe "um denominador comum: o receio do desconhecido que atinge a vida das pessoas". Mas a pandemia contagiou os mercados e a economia, igualmente por via da incerteza e do medo. "Em março de 2020, também um profundo medo do desconhecido se apoderou dos mercados", lembra Paulo Rosa. Na altura, "foram tomadas medidas sem precedentes pelos bancos centrais, com maior ênfase para a esforçada política monetária expansionista da Fed, com o intuito de mitigar os danos causados pelo confinamento e distanciamento social ditado pela pandemia".

Segundo o economista, a resposta da Fed foi idêntica nos dois acontecimentos. "Também desde o início da covid-19, em março de 2020, e em apenas três meses, até junho do ano passado, o balanço da Fed aumentou cerca de 70%, dos 4,2 biliões de dólares para sete biliões, uma atuação sem precedentes. A Fed desceu em março de 2020 as suas taxas de juro de referência em 150 pontos base, de 1,75% para 0,25%. Uma política monetária robustamente expansionista, tal como a seguir ao 11 de setembro de 2001", salienta.

Em 2020, os mercados caíram cerca de 40% em apenas 15 dias, o período de descidas - bearmarket - mais rápido de sempre. Mas gradualmente as bolsas recuperaram e seguem hoje a registar máximos históricos consecutivos.

Na última semana o regulador europeu dos mercados financeiros - ESMA - avisou para os "riscos elevados" de um crash nas bolsas. Apesar de o medo persistir, a tomada de risco resiste. Resta saber até quando.