Duas em cada dez empresas confrontadas com casos de fraude

© Pixabay

Quase duas em cada dez empresas declaram ter enfrentado uma situação de fraude no último ano. O desvio de fundos, o incumprimento regulatório e o branqueamento de capitais são as formas de fraude mais comuns identificadas. São dados da segunda edição do Deloitte Fraud Survey Portugal, estudo realizado com base num inquérito às empresas e que mostra um "maior pessimismo" dos empresários em relação a esta temática: 69% acredita que a fraude vai continuar a aumentar, quando, o ano passado, só 27% dos inquiridos o indicavam.

Para Vera Pita, associate partner em Financial Advisory da Deloitte, estes números não podem ser desligados do contexto de pandemia. Não só porque a situação "traz à tona ideias mais pessimistas", mas também porque os portugueses se mostram "relativamente céticos" quanto à forma como serão distribuídos e aplicados os 15,3 mil milhões que o país irá receber do Fundo de Recuperação europeu pós-crise. "Tudo isso pode ter conduzido a um aumento da perceção dos inquiridos quanto ao aumento da fraude", defende.

O estudo foi realizado entre 23 de abril e 21 de maio, ou seja, em plena primeira fase do estado de emergência, que encerrou também novos desafios, obrigando as empresas a implementar o teletrabalho com acesso às redes de forma remota. O inquérito obteve 161 respostas, número "bastante considerável", que cobriu vários setores e empresas de diversas dimensões, garantindo que a análise estatística é "representativa" da realidade do mundo empresarial português, diz Vera Pita.

De facto, apesar de 52% dos inquiridos (eram 47% em 2019) considerarem que a fraude está a crescer em Portugal e 69% acreditarem que situações como o tráfico de influência, a corrupção ou o branqueamento de capitais vai aumentar, contra os 27% do ano passado, o número de empresas que admite ter testemunhado efetivamente situações de fraude, no último ano, até caiu, passando de 34% do primeiro inquérito para os 18% atuais. Para a responsável da Deloitte, parte desta redução pode ter que ver com o facto de ser ainda um "tema tabu". "Apesar de o inquérito ser totalmente anónimo, é diferente quando se responde genericamente sobre a perceção que se tem ou sobre o que aconteceu na nossa casa. Além de que a fraude pressupõe uma intenção e nem sempre é fácil identificar se aquela situação irregular decorre de uma intenção específica ou não", frisa.

Dos casos reais reportados, o desvio de fundos foi o tipo de fraude mais comum, independentemente da atividade (variando entre 60% dos casos nos serviços financeiros e 20% no setor dos bens de consumo) e da dimensão das empresas. Mas a fraude contabilística e fiscal e o suborno ganham maior expressão entre PME, apontadas ambas por 20% dos inquiridos. Em termos regionais há também diferenças. O desvio de fundos é visto como a fraude mais comum na Grande Lisboa (62%), enquanto, a Norte é identificado o incumprimento regulatório (33%). Não admira por isso que, ao nível dos anos, o desvio de verbas tenha sido o mais apontado, seguido do custo adicional na realização de negócio (38%) e menos lucros (24%). A perda de reputação é apontada por 10% dos inquiridos, a mesma dimensão dos que dizem que a situação de fraude detetada "não teve impacto" na empresa.

A participação de processo-crime (69%), acordo disciplinar com despedimento (31%) e processo disciplinar com suspensão de funções (24%) são as principais medidas adotadas pelas organizações que enfrentaram essas situações. A questão é o parco investimento das empresas em métodos e ferramentas que permitam gerir risco. Metade das empresas admite não ter canal específico para reportar situações de caráter irregular ou potencialmente fraudulentas. E mais de 60% assumem não dispor de ferramentas tecnológicas para identificar potenciais fraudes. Exceção para as empresas financeiras.

Em termos de vulnerabilidade, o setor dos serviços financeiros (47%) surge, tal como na edição naterior do estudo, como o mais propenso a situações de fraude, sendo seguidos pelos setores dos serviços não financeiros e tecnológico. Em termos de áreas, dentro da empresa, procurement (38%), comercial (32%) e de financiamento e atividades relacionadas (26%) são as de maior risco. Quanto às causas, dizem os inqueridos que a inexistência de um sistema de controlo eficiente (44%) e a falta de valores éticos (41%) são as principais razões para a ocorrência de fraude no meio empresarial português.

Mas há boas notícias. Se no prefácio do estudo José Miguel Júdice considera que a fraude é "uma doença em expansão, e já com características de cronicidade que obrigam a olhar a questão como tema de saúde moral", para 73% dos inquiridos, não há "nenhuma circunstância" em que a denúncia às autoridades deva ser evitada, "mesmo que tenha impacto negativo para a organização".