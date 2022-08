Dubai. O deserto de luxo que cada vez mais portugueses querem conhecer

O Dubai tem sido um destino muito visitado pelo luxo, grandiosidade, praias, sem esquecer o deserto. A entrada neste destino é uma "lufada de ar quente" - região que atinge os 35 graus de outubro a maio, época fria em Portugal. Nos primeiros seis meses deste ano a cidade recebeu 7,12 milhões de turistas e no período homólogo 7,28 milhões. O destino conseguiu, este ano, uma ocupação hoteleira de quase 74%, um aumento de 214% em relação ao mesmo período de 2021. A cidade virada para o futuro, conhecida pela modernidade e tecnologia, tem cativado a atenção dos portugueses. "A cidade é um centro global de habitação que acolhe mais de 200 nacionalidades", avança ao Dinheiro Vivo o Departamento de Economia e Turismo do Dubai (DET).

Apesar de Portugal ainda ser um mercado pequeno para o gigante dos sete Emirados Árabes Unidos (EAU), o número e turistas nacionais no Dubai cresceu 33% nos primeiros três meses do ano, comparativamente com o período homólogo de 2019 (ano anterior à pandemia de covid-19), segundo o DET. O Dubai é a região mais populosa dos EAU - ocupando 80% do território - juntamente com Abu Dhabi, a capital dos EAU. Esta região é um refúgio para cidadãos internacionais, albergando 85% das nacionalidades do mundo, com a língua inglesa a marcar pontos - é a segunda mais falada na região.

Após a Expo 2020, que deu um boost ao turismo na região, a cidade continua a aproveitar esta força e não para por aqui. Não é por acaso que a estada média do mercado português quase duplicou, de duas a três noites antes da pandemia, para cinco a seis noites em 2021.

O Dubai oferece uma grande variedade de experiências e atrações que se encaixam no perfil do turista português: estradas com seis faixas, arranha-céus, estruturas em ouro, praias de água morna. "Há quatro características que o turista português quer e vai encontrar no Dubai: sol, cultura exótica, vida urbana moderna e o deserto", aponta o departamento. Para chegar até lá, é preciso apanhar o voo da Emirates - com duração de sete horas.

O Museu do Futuro (nascido em fevereiro), uma estrutura de grandes proporções que parece uma escultura, o Burj Khalifa, um arranha-céus com 828 metros de altura e 128 andares e também o Dubai Frame, são locais que têm de estar obrigatoriamente na lista. Não esquecendo a famosa ilha artificial em forma de palmeira (Palm Jumeirah), que atrai multidões durante o ano, e que tem vista privilegiada a partir do The View at The Palm.

A Expo 2020, que devido à pandemia abriu portas apenas em 2022, impulsinou o turismo no Dubai no primeiro trimestre deste ano.

O Dubai Mall, centro comercial da cidade, é também muito visitado. Tem 1200 lojas, e de tão enorme que é, há quem utilize um veículo lá dentro para se deslocar. O shopping, que tem um oceanário e 120 restaurantes, está de frente para o Dubai Fountain (espetáculo de água, música e luzes).

O destino, conhecido também pelos preços elevados, tem atrações para todos os gostos. "Dubai Parks and Resorts, Aqua Parks, Adventure Parks, Skydive Dubai, Dubai Aerodrome, Ain Dubai, Dubai Aquarium, Ski Dive Dubai, La Perle, Dubai Opera e a experiência de safari no deserto", são outras atividades a serem feitas na região, explicam os responsáveis do turismo do Dubai.

A cidade conta ainda com um calendário anual de festivais, preenchido com exposições como o "Dubai Shopping Festival, Dubai Food Festival e Dubai Fitness Challenge, para residentes e visitantes".

Criada de raiz no deserto, a região tem um forte poder económico. Há empresas e multidões vindas do mundo. Não é estranho chegar a restaurantes e parecer que se está no Japão, China, Espanha ou França. E tem oferta para todas as bocas. São mais de 12 mil os restaurantes e cafés nesta cidade.

É possível ficar alojado no Dubai em hotéis distintos. Desde os alojamentos de cinco estrelas até uma estrela, moldando-se às carteiras dos turistas. Existem 146 hotéis de cinco estrelas que totalizam 47 852 quartos, 183 hotéis de quatro estrelas (com 40 766 quartos) e de uma a três estrelas há 250 hotéis (26 170 quartos).

São 80 os aparthotéis de luxo, com um total de 12 700 quartos e 110 standards com 12 688 quartos.

Negócios portugueses

A emigração dos portugueses não é uma novidade e o Dubai não fica de fora da equação. A região está continuamente a apostar na economia criativa e oferece espaço às empresas para expandirem o negócio e atraírem talentos. "Vamos quase duplicar o número de empresas criativas no Dubai (de 8300 para 15 mil) e duplicar os empregos (de 70 mil para 140 mil) nos próximos cinco anos", adianta o Departamento de Economia e Turismo do Dubai.

A cidade quer apostar numa forte aproximação criando laços mais fortes com a comunidade portuguesa. Já "existem fortes laços bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e Portugal. [Foi inaugurado recentemente no Dubai] o Portuguese Trade Centre. [Este] pretende duplicar o comércio [entre ambos os países] em cinco anos", sem esquecer que no mês de julho foi adicionado o segundo voo diário da capital para a cidade dourada.

Pandemia afetou as alturas

A pandemia de covid-19 foi um momento conturbado para o mundo inteiro. O Dubai também foi beliscado no setor do turismo. Contudo, este destino foi considerado, em plena pandemia, o local mais seguro do mundo para viajar. "A cidade foi voltando à normalidade e o turismo no Dubai está de volta em força, devido ao apoio do vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante do Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum" , sublinha o DET.

Para um local que vive de turismo, nem sempre é fácil fechar portas, mas "foi um dos primeiros destinos a fechar, e o primeiro a abrir e a permanecer aberto", o que demonstra uma preocupação acrescida. "Desde a reabertura ao mercado global em julho de 2020 que conseguimos aproveitar esse momento ano após ano, [conduzindo] à Expo 2020. Foi um sucesso", atesta o departamento. Segundo dados divulgados, "7,28 milhões de visitantes internacionais vieram ao Dubai em 2021, o que representa um crescimento de ano para ano de 32%".

"O Dubai ultrapassou [destinos internacionais na ocupação hoteleira] como Londres (56,0%), Nova Iorque (55,3%) e Paris (51,2%), de acordo com dados da empresa de análise de gestão hoteleira STR [Smith Travel Research]".

Este desempenho, no primeiro trimestre de 2022, foi impulsionado, principalmente, pela Expo 2020 Dubai. Além do mais, o evento, que decorreu entre 1 de outubro de 2021 e 31 de março de 2022, foi um acelerador em vários setores: atraiu 192 nações e mais de 24 milhões de visitas de residentes e viajantes de lazer e negócios de todo o mundo.

O futuro na cidade dourada

Ainda há muito por criar. "O nosso objetivo é continuar a construir confiança no setor e com os viajantes. [Também] continuar a aproveitar os [avanços] de 2021 e o impulso da Expo".

Com os arranha-céus a serem construídos ao minuto e com as constantes aberturas, o departamento de turismo do Dubai reforça ao Dinheiro Vivo que "muitos projetos estão em andamento, [como atividades] ao ar livre, na praia, experiências [para as] famílias, com o objetivo de tornar o Dubai o destino mais atrativo e a melhor cidade do mundo para viver e trabalhar".

"Vão ser lançadas novas iniciativas para aumentar [o turismo], fortalecer as relações com agências de viagens e explorar novos canais de captação de visitantes. Vamos colaborar com os nossos parceiros estratégicos, como a Emirates, para melhorar ainda mais o posicionamento do Dubai nos principais mercados". Para além dos turistas, a cidade não se tinha mantido nos céus sem o apoio e investimentos dos residentes e empreendedores. "Continua a ser a nossa prioridade garantir que os visitantes, empreendedores e investidores recebam os melhores incentivos e oportunidades", ressalvam.

Este ano ainda não terminou e a região promete continuar a oferecer novidades. "O Dubai continuará a trazer de forma sustentada visitantes internacionais de mercados estabelecidos, novos e emergentes, à medida que mais viajantes descobrem a cidade e a oferta diversificada, bem como as experiências diferenciadas. Com o apoio contínuo dos acionistas e parceiros, o Dubai está empenhado em oferecer sempre algo novo, único e de classe mundial ao viajante", conclui o Departamento de Economia e Turismo do Dubai.

