Durão Barroso na Madeira com 330 empresários

Um grupo de empreendedores e empresários portugueses e lusodescendentes no mundo vai encontrar-se amanhã e sexta-feira no Hotel Savoy Palace, na Madeira, com as oportunidades de negócios e investimentos no país em cima da mesa. O evento será ainda marcado por uma intervenção do ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, convidado para dar conta da sua experiência e visão do contexto atual.

Além do valor do keynote speaker, o II encontro intercalar de investidores da Diáspora, promovido pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (secretaria de Estado das Comunidades) e pelo Governo Regional da Madeira, permitirá mobilizar um conjunto relevante de empreendedores e empresários, que darão o seu contributo de grande interesse e poderão facilitar parcerias de negócios.

“É um encontro entre pares, verdadeiros irmãos, que iremos realizar”, afirmou Miguel Albuquerque sobre o evento. “Uma reunião entre empreendedores, entre pessoas que falam a mesma língua, que fazem da iniciativa a sua riqueza”, conclui o presidente do Governo Regional da Madeira, que abre o evento, que se prolonga durante todo o dia 25, com uma mesa redonda dedicada às “Oportunidades e medidas de apoio ao investimento”, outra focada nos “Empresários da Diáspora nos cinco cantos do mundo” e uma terceira “Da Madeira para o mundo”.

Para sexta estão marcadas visitas temáticas a empresas da área tecnológica, representativas do setor do Mar e da Zona Franca da Madeira. (Veja aqui o programa completo)

Confirmada está, sabe o Dinheiro Vivo, a presença dos secretários de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e da Economia, João Neves, empresários destacados na comunidade, como Fátima Lopes, Pedro Camacho, Nino Andrade Silva ou Guilherme Silva, ente muitos outros. E ainda cerca de três centenas de empresários vindos da África do Sul, da Alemanha, da Austrália, do Brasil, do Luxemburgo, de Macau, do Reino Unido, da Venezuela e do Canadá, além dos nacionais.

Segundo fonte próxima, o Governo Regional ambiciona, ao reunir no mesmo espaço diversos investidores da diáspora, que este encontro “funcione como uma montra e uma oportunidade para potenciais parcerias e negócios com a Europa, com Portugal e, em especial, com a Madeira e, sobretudo, permita criar condições para que os nossos emigrantes no mundo possam participar na construção da Madeira do futuro”.

O encontro é enquadrado nas festividades dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo, que se comemoram este ano e que marcam o papel de referência das ilhas na expansão marítima portuguesa, nos séculos XV e XVI, e o início das grandes viagens que celebrizaram os portugueses em todo o mundo.