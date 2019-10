Durão Barroso: Populismo na Europa é menor mas representa “um problema especial”

Antigo presidente da Comissão Europeia sublinhou que o agravamento dos movimentos nacionalistas, que tem acontecido por vários pontos do globo, devem-se aos efeitos da globalização.

Não há forma de o esconder. Os movimentos nacionalistas já estão presentes, e em alguns países com bastante força, e por isso Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia e atual presidente da Goldman Sachs International, não tem dúvidas: “o mundo está perigoso”.

“Está muito imprevisível e aquilo a que hoje se chama populismo e que é uma combinação de populismo e protecionismo, de nativismo – preferência dada aos nacionais em relação aos estrangeiros – está aí. Explica em parte o Brexit, a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, mas também o tom cada vez mais nacionalista que vai da China, à Rússia, Japão, Turquia, Brasil, Filipinas e também aos países europeus”, afirmou esta quarta-feira, 23 de outubro, durante a conferência “Impact Agenda: Next Steps for Business”.

Reconheceu que nos estados-membros do bloco económico, a “pressão populista não é tão grande” como em outros países. Contudo, na Europa representa “um problema especial”. “A União Europeia por definição é transnacional, e até supranacional em algumas matérias”, notou acrescentando que: “na Europa temos de ter uma legitimidade renovada. Se ganharem forças nacionalistas podemos ter a própria constituição europeia em questão, pelo menos em crise, razão pela qual é preocupante a subida de alguns destes nacionalistas”.

Durão Barroso acredita que o aumento dos movimentos nacionalistas, um pouco por todo o globo, deve-se aos efeitos da globalização. E considera que “é um erro” atribuir o crescimento destes movimentos à crise do euro. A expansão do nacionalismo “tem a ver com a globalização. Com uma ideia que uma parte da população tem de que está a perder com esse processo. Começa a haver pressão para uma desglobalização. Há um cenário – que acho que não é desejável – que é uma reversão da globalização. Isto tem muito a ver com a globalização, mas com dois fenómenos em particular. O aumento da desigualdade. A crise financeira aumentou e muito a desigualdade e também a percepção de desigualdade. Por outro lado, a questão climática e a sua consciencialização”.

Por isso, assume que está a ser colocar em causa o capitalismo e o sistema de economia de mercado. “Há um pôr em causa da economia de mercado que é muito sério, pela via ambiental mas também pela crítica, a meu ver justa, por causa da desigualdade. Quer gostemos, quer não, a economia de mercado foi aquela que deu até hoje maior prosperidade aos povos. Se queremos defender [a economia de mercado], sem dúvida com reformas, a manutenção de economias abertas e sociedades abertas, temos todo o interesse em mostrar que não é o capitalismo que destrói o ambiente, ou que gera injustiças sociais. Razão pela qual o impact investment para além do efeito económico e financeiro é uma questão ligada à própria sobrevivência do sistema de economia de mercado, há necessidade de termos economias de mercado, que procurem o lucro para os acionistas, e que percebam que além do lucro e da maximização do lucro é importante pensar nas consequências sociais e ambientais desses investimentos”.