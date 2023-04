Dúvidas do retalho sobre a implementação do IVA Zero foram esclarecidas

© Unsplash

Entra esta terça-feira em vigor a taxa de IVA Zero aplicada ao cabaz de alimentos, considerados essenciais.

De acordo com o secretário geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), e a um dia da medida ser implementada nos vários supermercados portugueses, as dúvidas sobre a sua aplicação foram praticamente esclarecidas.

"Estamos a falar de 44 categorias de produtos que correspondem a milhares de artigos em loja, por isso era muito importante esclarecer coisas muito simples, como se fruta cortada, por exemplo, também estava isenta de IVA", detalhou Gonçalo Lobo Xavier, ao Dinheiro Vivo. As questões foram debatidas com a Autoridade Tributária e com a Secretaria de Estado das Finanças e após estas interações foi possível "esclarecer, eu diria, 99% das nossas dúvidas", afiançou o dirigente.

Assim, e a partir desta terça-feira, as lojas estarão preparadas para as alterações. "Houve todo um investimento feito nos sistemas informáticos para adaptar as descidas destes milhares de produtos e além disso há operação manual em loja para que amanhã quando estas abrirem às 8 horas esteja tudo já prontamente identificado em prateleira", explicou aquele responsável.

Já sobre sobre uma eventual descida de preços, o secretário geral da APED apenas garante que "os produtos que foram identificados, alvo desta medida, vão descer exatamente na proporção da descida do IVA", frisando ainda que a única certeza que pode dar é "o cumprimento da legislação".

No entanto, lembrou que a produção ainda aguarda que o Governo pague os apoios estipulados no pacto assinado entre o Executivo e os setores da produção e da distribuição alimentar. "Neste momento ainda não houve nenhuma transmissão do financiamento que foi aprovado para a produção. Ainda não se pagou literalmente nada e o mercado continua a funcionar", reforçou evocando o preço das carnes de porco e de aves, assim bem como dos ovos, que têm aumentado por via da gripes suína e das aves.

Por outro lado, Gonçalo Lobo Xavier considera que conjugando os apoios de cerca de 300 milhões de euros, prometidos à produção, com a estabilização de alguns fatores de produção (como é o caso da energia) venhamos a assistir a um crescimento não tão acentuado dos preços. "Claramente esse não crescimento contribuirá para que haja um desafogar da cesta de bens junto das famílias e dos consumidores".

E recorda que os preços aumentaram por motivos externos, como a guerra que acabou por impactar o mercado dos cereais.