Esta é a melhor freguesia do Grande Porto para se viver

Vila do Conde foi eleita a melhor freguesia para se viver do Grande Porto, de acordo com um estudo conduzido pelo Imovirtual. Das 36 avaliadas entre abril e setembro, esta freguesia foi a melhor classificada em fatores como ‘Limpeza’, ‘Qualidade do Ar’, ‘Acessos’ e ‘Segurança’.

Atrás de Vila do Conde, estão as freguesias da Maia, Arcozelo, Matosinhos e Leça da Palmeira. Por outro lado, as freguesias com pior classificação Serzedo e Perosinho, Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, Campanhã, Valongo e Fânzeres e São Pedro da Cova.

Os três fatores avaliados que no geral foram melhor classificados foram a ‘Segurança’, ‘Acessos’ e ‘Estabelecimentos de Ensino’. Por outro lado, ‘Transportes Públicos, ‘Lojas e Restaurantes’ e ‘Espaços de Lazer’ foram os fatores que receberam piores classificações da avaliação global das freguesias analisadas.

Matosinhos e Leça da Palmeira foi considerada a melhor freguesia em ‘Espaços de Saúde’ (4,12) e São Mamede de Infesta e Senhora da Hora em ‘Estabelecimentos de Ensino’ (4,29). A freguesia de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, foi considerada a freguesia com o ‘Custo de Vida’ mais elevado.