"The Girl in the Backseat": (esq. para dir.) Chris Marrone, Kika Magalhães, Nick Laurant, Jasmine Akakpo e Helen Day. © Ana Rita Guerra

O TCL Chinese Theatre em Hollywood vai receber este sábado a estreia do filme luso-americano "The Girl in the Backseat", protagonizado pela atriz portuguesa Kika Magalhães, que também escreveu a história. O filme independente é a primeira longa-metragem do realizador Nick Laurant, conhecido por ser o "showrunner" do popular programa "Corridor Crew" no YouTube. A produção foi inteiramente financiada por fundos privados e a estreia no festival Dances With Films, que está na 26ª edição, é o culminar de vários anos de trabalho, numa altura complexa para o cinema independente.

"É mais fácil fazer filmes agora. As coisas são mais acessíveis que nunca", disse o realizador ao Dinheiro Vivo num evento de promoção organizado no festival. "O que estamos a perceber é que é muito difícil para cineastas independentes venderem os filmes, distribuí-los e conseguir que façam sentido do ponto de vista do negócio", ressaltou. "Sinto que, com a forma como as coisas estão a mudar com o streaming, o objetivo final para um cineasta independente é agora mais difícil de definir".

Laurant frisou que "é mais difícil apontar para algo e dizer que é para ali que vamos com um filme, porque as coisas estão a mudar muito rapidamente".

Festivais como o Dances With Films dão palco a filmes independentes e muitas vezes permitem-lhes obter contratos de distribução, o que é uma das ambições por detrás do filme luso-americano.

"Estamos a trabalhar em distribuição e depois do festival vamos finalizar as ofertas que recebemos", explicou Nick Laurant.

O Dances With Films acontece numa altura em que a greve de argumentistas entra no terceiro mês e não tem fim à vista. O sindicato que os representa, WGA, exige precisamente maior compensação na era em que o streaming causou uma deterioração dos pagamentos a quase todos os que estão envolvidos na arte do cinema.

Foi disso que falou também Rick Zahn, ator do filme "Bibi" e membro do conselho de administração do sindicato dos atores, SAG-Aftra.

"Toda a indústria está diferente. A possibilidade de um ator conseguir trabalho é pequena e viver disso é ainda mais difícil", considerou o veterano, que esteve na "passadeira verde" para promover o filme escrito por Christopher Beatty, também em competição no Dances With Films.

"As pessoas do outro lado da mesa também têm famílias para alimentar, têm um negócio para gerir e acionistas a quem responder. Mas a nossa prioridade é a família, a deles são os acionistas", afirmou Zahn. "Todos temos de ganhar a vida e é preciso encontrar um equilíbrio maior."

Um dos pontos de discórdia é o pagamento de residuais, uma compensação que nas décadas anteriores pagava a argumentistas, atores e outros profissionais pela repetição dos seus conteúdos na televisão ou o licenciamento para mercados internacionais. Com o streaming isso deixou de acontecer, além de que as empresas por detrás destas plataformas nem sequer publicam métricas sobre o que está a ser visionado onde.

Para os cineastas independentes, o momento apresenta um dilema: há mais plataformas do que nunca para distribuir conteúdos, mas a compensação é mais incerta.

E, tal como referiu Mitch Yapko da produção "Remixed", também em destaque no Dances With Films, "o orçamento é sempre o maior desafio" nestes projetos de baixos recursos.

Há ainda dores de cabeça como a que aconteceu a Christopher Beatty, realizador de "Bibi", que perdeu a protagonista do filme dez dias antes do início das filmagens. "Acreditámos muito neste guião e toda a gente lutou por ele", disse Beatty, referindo que a produção já está a receber ofertas de distribuição. "É a magia do cinema."