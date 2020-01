“É nesta fase de crescimento que devemos poupar” avisa PM

O aviso fica já no primeiro dia de debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2020. O primeiro-ministro afirmou que agora que a economia está num bom momento que se deve poupar para tempos de maiores dificuldades.

“Este é o momento para o fazer. Porque é nesta fase de crescimento económico, forte criação de emprego, melhoria de rendimentos e redução das desigualdades que devemos poupar os recursos de que podemos vir a necessitar quando um novo ciclo económico nos exija uma política anticíclica”, afirmou António Costa.

Para o chefe do Governo, “é neste momento que devemos agir, tomar as decisões certas para acautelar o melhor futuro aos portugueses”, considerando que “não se trata de imposições da União Europeia. Trata-se do dever de preparar o futuro e garantir que os portugueses não voltam a ter de suportar o custo de uma crise económica”, sublinhou António Costa no primeiro dia do debate na generalidade.

O primeiro-ministro assinalou ainda que “o rigor orçamental dá-nos liberdade, porque um Orçamento não deve nunca ser um fim em si mesmo”, lembrando a saúde “como prioridade do OE2020”.

O melhor dos cinco

No discurso que abriu o debate na generalidade, o primeiro-ministro classificou este como “o melhor dos cinco Orçamentos” que já apresentou no Parlamento, mas deixou porta aberta para alterar o documento, afirmando que “mesmo uma melhor proposta, não deixa de poder ser ainda melhorada no trabalho da apreciação parlamentar.”

“É o melhor, porque vai além da reposição de rendimentos, porque vai além da recuperação dos cortes, porque vai além da reversão do enorme aumento de impostos, porque vai além da redução do défice, alcançando o primeiro excedente orçamental”, justificou António Costa.

Uma classificação rejeitada pelo líder do PSD, lembrando a carga fiscal em níveis recorde. “A classe média em Portugal anda meio ano a trabalhar para o Estado e só ao fim de meio ano é que começa a trabalhar para si próprio”, assinalou Rui Rio.

“Aquilo que se pede é a inversão do caminho e que todos os anos retirem um bocadinho” da carga fiscal, afirmou o líder social-democrata.