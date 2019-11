É preciso plantar um milhão de árvores para travar emissões da Web Summit

Depois de ter possibilitado que a Maratona de Paris se tornasse na primeira prova desportiva deste tipo neutra em carbono, no início de 2019, a Schneider Electric vai estar agora na terceira edição da Web Summit com o objetivo de reduzir a pegada de carbono de um dos maiores eventos de tecnologia do mundo.

A Web Summit traçou a neutralidade carbónica como uma meta a atingir neste ano e a multinacional de origem francesa vai trazer o seu know-how até Lisboa, garantindo que a compensação das emissões de carbono da cimeira tecnológica feita pela Schneider Electric será equivalente a plantar mais de um milhão de árvores.

“Anunciámos recentemente que vamos atingir o nosso objetivo de neutralidade carbónica até 2025, cinco anos antes do esperado, e estamos felizes por colaborar com o Web Summit, para que também o evento possa atingir os seus próprios objetivos”, afirmou Emmanuel Lagarrigue, Chief Innovation Officer da Schneider Electric, que irá participar em diversos painéis na Web Summit para discutir o programa Innovation at the Edge, que inclui investimentos, incubadoras, parcerias e joint ventures com startups e empresas de todo o mundo, para impulsionar a energia sustentável.

Para calcular a pegada de carbono da Web Summit, os especialistas dos Serviços de Energia & Sustentabilidade da Schneider Electric vão então recolher inúmeros dados, incluindo o tamanho do espaço do evento, o número de participantes e a distância que estes tiveram que percorrer, entre outros.

Uma vez calculada a pegada carbónica, as emissões associadas serão tratadas através de tecnologias limpas, como diversos tipos de compensações de carbono. “As compensações de carbono são um método altamente válido para contrabalançar as emissões e podem ser provenientes de uma variedade de projetos, desde a silvicultura à captura e queima de gases de efeito de estufa provenientes de aterros”, explica a Schneider Electric em comunicado.

Tendo em conta que a Web Summit espera que mais de 70.000 participantes viajem até Lisboa para a edição deste ano, contrabalançar as emissões de gases de efeitos de estufa estimadas, provenientes apenas das viagens, será equivalente a plantar mais de um milhão de árvores, referem os especialistas da gigante tecnológica.

Esta estimativa é baseada numa calculadora de emissões de viagens aéreas preparada pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) e tem em conta a distância de cada voo, a companhia aérea e a classe de cabine.

“A nossa rede global de empreendedores e líderes representa uma oportunidade sem igual para proporcionar aconselhamento, inspiração e liderança de opiniões, de forma a que possamos manter-nos unidos na resolução das questões globais mais alarmantes, em termos sociais, económicos e ambientais,” afirmou Peter Gilmer, Chief Impact Officer do Web Summit. “Acreditamos em liderar através do exemplo e estamos felizes por ter a Schneider Electric connosco; estamos a dar passos importantes para melhorar, de forma continuada, a sustentabilidade do nosso evento.”