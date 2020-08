Sem termo, indeterminado, a prazo, temporário, intermitente. A legislação laboral portuguesa desdobra-se em possibilidades de contratação, mas a crescente segmentação do mercado de trabalho, com garantias diferentes para os trabalhadores e implicações na proteção social, tem trazido resultados muito diferentes para a vida dos trabalhadores. Tornaram-se mais evidentes com o impacto da pandemia, com os trabalhadores mais precários a sofrerem no imediato o impacto do desemprego e a verem em muitos casos vedado o acesso a prestações sociais, cujas regras privilegiam carreiras regulares.

A necessidade de enquadrar melhor as carreiras atípicas, e nestas as dos trabalhadores das plataformas digitais, foi um apelo deixado pelo centenário da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e está em estudo pela Comissão Europeia também, com vista a assegurar garantias mínimas no que diz respeito à previsibilidade na prestação de trabalho, compensação da disponibilidade e acesso à Segurança Social.

O Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho abre a porta à discussão, mas há quem aconselhe cautelas se a ideia for encontrar modalidades novas de prestação de trabalho. Glória Rebelo, investigadora do Centro Dinâmia do ISCTE, alerta que legislar sobre novas formas de emprego pode trazer mais problemas.

“O receio é de que as múltiplas modalidades de contratos de trabalho e a crescente flexibilidade na organização do tempo de trabalho e dos locais de trabalho gerem formas de emprego mais frágeis do ponto de vista social”, diz ao Dinheiro Vivo.

Para a especialista em inovação e trabalho, também o teletrabalho aparece como “uma desafiante modalidade de contrato de trabalho no que respeita à própria reconfiguração do tradicional exercício do poder de direção do empregador”.

“É preciso evitar um aumento da segmentação no trabalho e, deste modo, uma sociedade mais desigual, pelo que importa antecipar um modelo de desenvolvimento para a empregabilidade digital que seja inclusivo, que tente integrar todos, pois é imprescindível garantir que o ‘trabalho na era digital’ signifique progresso social”, defende.

Para a nova regulamentação do trabalho remoto, que o governo agora põe sobre a mesa, a especialista em Direito do Trabalho destaca aqueles que entende que devem ser os “aspetos fundamentais”. Desde logo, quanto à definição dos horários. “Sendo uma forma de execução da prestação de trabalho à distância mas controlada pelo empregador, deve respeitar um período normal de trabalho contratualmente definido, com repercussões no plano do exercício dos poderes do empregador no contrato de teletrabalho”. Depois, as mudanças devem atender “à determinação concreta das condições de prestação de teletrabalho” e “à própria capacidade de fiscalização da Autoridade para as Condições de Trabalho”.