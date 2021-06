"É prematuro" falar em efeitos diretos para Portugal do IRC mínimo global

O ministro das Finanças de Portugal, João Leão, espera para ver como vão decorrer as negociações nos próximos meses. © ANTONIO PEDRO SANTOS/EPA

O ministro das Finanças considera que ainda é cedo para avaliar os efeitos diretos para Portugal de uma taxa mínima de IRC, mas reconhece que o país terá a ganhar com a eventual criação de uma taxa global de 15%.

"É prematuro retirar consequências diretas para Portugal deste compromisso, uma vez que dependerá de como os dois pilares da solução em discussão na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) se irão articular e de questões ainda muito relevantes a serem consensualizadas", responde o gabinete de João Leão às questões colocadas pelo Dinheiro Vivo.

No passado sábado, com o impulso dos Estados Unidos, os sete países mais ricos do mundo - G7- aprovou um acordo de princípio para a criação de uma taxa mínima de IRC de "pelo menos 15%" sobre os lucros que as multinacionais realizam em cada país. Com esta solução, as empresas teriam de pagar imposto nos países onde vendem os bens ou serviços e não nos territórios onde têm a sede fiscal, evitando taxas mais elevadas de imposto.

A solução ainda vai ser discutida na reunião de julho dos países mais industrializados do mundo - o G20 - onde se sentam economias como a chinesa, indiana e russa. Será nesse encontro que começará a definir-se o caminho do acordo de princípio conseguido em Londres no passado sábado.

"Portugal tem naturalmente a ganhar com uma solução desta natureza", reconhece o ministro português das Finanças, garantindo que "continuará a participar ativamente na procura de uma solução que a venha a ser implementada num futuro próximo", aponta João Leão.

O acordo alcançado entre os Estados Unidos, a Alemanha, o Canadá, a França, Itália, o Reino Unido e o Japão foi considerado "um marco histórico" no sentido de dificultar a erosão fiscal, sobretudo nos países mais ricos.

Em paralelo decorrem também negociações entre mais de 130 países que são coordenadas pela OCDE e isso mesmo lembra o Ministério das Finanças. "A Presidência Portuguesa do Conselho da UE tem feito um trabalho de acompanhamento quer ao nível político, quer ao nível técnico, dos trabalhos em curso na OCDE no sentido de encontrar potenciais pontos de convergência que acautelem os interesses da União Europeia naquele fórum internacional", indica o gabinete de João Leão que "saúda o importante compromisso alcançado na última reunião do G7 a respeito de uma taxa global mínima de IRC, numa base de país a país."