E-REDES investe quatro milhões de euros em nova subestação e rede de alta e média tensão em Grândola

A E-REDES está a investir quatro milhões de euros na construção da nova subestação e rede de alta e média tensão, no concelho de Grândola (Setúbal), para abastecer 3.700 casas e 46 empresas, informou esta segunda-feira a empresa.

Em comunicado, a empresa do grupo EDP indicou que a construção destas infraestruturas elétricas "representam um investimento na ordem dos 4 milhões de euros" e permitirá abastecer "cerca de 3.700 clientes residenciais e 46 clientes empresariais".

Fonte da empresa adiantou à agência Lusa que as obras para a construção da nova subestação de Arregota Nova, na freguesia de Santa Margarida da Serra (Grândola), "arrancaram no final de abril" deste ano, "prevendo-se a sua conclusão no primeiro semestre de 2023".

"A obra arrancou com trabalhos de desmatação e terraplanagem, estando, neste momento, a decorrer a betonagem das fundações do edifício de comando e a preparação dos respetivos pilares e restante estrutura", explicou.

A futura infraestrutura da E-REDES, que vai integrar o Sistema Elétrico Nacional, terá uma potência instalada inicial de 20 MVA [megavolt-ampere], lê-se no comunicado.

O investimento inclui ainda a construção da rede de alta tensão, "que alimentará a subestação e toda a nova rede de média tensão, que será interligada à rede existente, melhorando a qualidade de serviço nesta zona do litoral alentejano", revelou.

"Estas novas infraestruturas fazem parte da política de investimento e manutenção na rede elétrica", que tem "como eixos principais a melhoria no abastecimento de energia elétrica, o aumento da resiliência da rede, a renovação e reabilitação dos ativos, a automação e digitalização na gestão da rede, a par de medidas de otimização nas operações", concluiu.

A E-REDES é a empresa do grupo EDP responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental, em baixa, média e alta tensão.