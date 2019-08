easyJet promove duas ações em Lisboa para recrutar co-pilotos

A companhia aérea low cost está à procura de co-pilotos e vai realizar dois roadshows nos próximos dias 20 e 21, no Hotel TRYP junto ao aeroporto, em Lisboa. As ações decorrem entre as 9:30 e 16 horas e o objetivo é recrutar co-pilotos Type Rated com um mínimo de 500 horas de voo no A320, e co-pilotos sem Type Rate, com um mínimo de 1000 horas de voo, 500 das quais em aeronaves com mais de 10 toneladas.

Em comunicado, a empresa britânica sublinha que “as iniciativas de recrutamento da easyJet são o resultado do crescimento e do trabalho contínuo da companhia aérea para reforçar as rotas existentes e estar em condições de explorar novas oportunidades”.

A easyJet tem uma base em Lisboa (desde 2012) e outra no Porto (desde 2015). No ano fiscal terminado em setembro de 2018 a companhia transportou 6,6 milhões de passageiros em Portugal. Este ano espera ultrapasssar a fasquia dos sete milhões anuais, pela primeira vez. Na Europa, a empresa transporta mais de 90 milhões de passageiros por ano, operando mais de 319 aviões em 1102 rotas para mais de 161 aeroportos em 35 países.