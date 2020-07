Projeto da Ecofoot obtém financiamento do Conselho Europeu de Inovação

A Ecofoot, empresa de Guimarães, foi uma das 64 empresas que acabam de garantir financiamento do Conselho Europeu de Inovação por contribuírem para os objetivos da estratégia europeia para um Pacto Ecológico Europeu e o Plano de Recuperação para a Europa.

A empresa de Guimarães desenvolveu a H2COLOR-AUX, um composto que impede a hidrólise no processo de tingimento de têxteis, reduzindo assim o número de lavagens e, consequentemente, os custos da água e da energia, os poluentes e o tempo de produção das tintas.

A Ecofoot está agora a trabalhar na segunda fase do projeto, que visa aproximar a H2COLOR-AUX do lançamento comercial. A empresa vai produzirá 24 toneladas do composto para validação interna e da eficácia com três tinturarias: duas em Portugal e uma em Itália.