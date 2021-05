Economia acelera na segunda semana de maio com "melhoria" face ao início do mês

Porto 19 / 04 / 2021 - Filas de espera nas grandes lojas da rua de Santa Catarina, no Porto, no 1º dia de uma nova fase de desconfinamento do país. Abertura de shoppings e lojas de rua acima dos 200m2 levei diversas pessoas às compras. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

A economia manteve uma trajetória de recuperação na segunda semana de maio, depois da quarta a última fase de desocnfinamento, iniciada no dia 5 deste mês, aponta o Banco de Portugal.

"Na semana terminada a 16 de maio, o indicador diário de atividade económica (DEI), assim como a taxa bienal correspondente, apresentaram uma melhoria face à semana anterior", refere a nota semanal do supervisor que acompanha a evolução económica através de um conjunto de indicadores rápidos.

De acordo com os dados do banco central, a média móvel semanal deste indicador, na semana centrada em 13 de maio, aponta para um crescimento homólogo de 27% da atividade económica. Isto quando a mesma média móvel referente à semana centrada em 6 de maio sinalizava um crescimento de 25,7% em termos homólogos.

Uma vez que as quedas foram muito expressivas no primeiro confinamento, durante a primavera do ano passado, o Banco de Portugal recalculou o indicador para alisar estas variações, criando uma nova série. "Para mitigar a influência na análise económica deste efeito base muito marcado, calcula-se a taxa bienal, o que corresponde a acumular as taxas de variação do DEI, em dias homólogos, para dois anos consecutivos", refere o supervisor.

Olhando para esta taxa bienal, a variação homóloga mostra um abrandamento no ritmo de recuperação. Em termos de média móvel semanal, centrada a 13 de maio, a variação homóloga é de 1,4%, quando na semana anterior foi de 0,2%.

O indicador diário de atividade económica sintetiza um conjunto de informação de natureza quantitativa e com frequência diária, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e as compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes. Por isso, permite traçar, em tempo real, um quadro da evolução da atividade económica no país - são os chamados indicadores de alta frequência.

Os dados atualizados são divulgados todas as semanas pelo Banco de Portugal, à quinta-feira, com informação até ao domingo anterior.

Notícia atualizada Às 12h30