Economia acelera para 1,8%, investimento dispara quase 18%

A economia portuguesa acelerou de 1,7% no último trimestre de 2018 para 1,8% no primeiro trimestre de 2019, confirmou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira.

O investimento foi decisivo para suportar a atividade, tendo disparado quase 18% no trimestre de janeiro-março face a igual período do ano passado, a maior subida de que há registo (desde 1996, pelo menos). O sector da construção deu um contributo decisivo ao crescimento total.

“O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou para 4,8 pontos percentuais (p.p.) (foi 3,3 p.p. no 4º trimestre de 2018), devido à forte aceleração do investimento”, explica o INE.

“Esta aceleração refletiu sobretudo a evolução das componentes da formação bruta de capital fixo (FBCF) em Construção e em Outras Máquinas e Equipamentos, bem como o aumento significativo de existências associado à aceleração expressiva das importações de bens”, acrescenta o instituto.

A subida muito expressiva do investimento, que poderá também estar relacionada com a compra de aviões da TAP, como já noticiou o Dinheiro Vivo, acabou por compensar o crescimento ainda moderado das exportações, que avançaram 3,4% neste arranque de ano. Em todo o caso, mais do que os 0,6% da reta final de 2018.

Segundo o INE todos os segmentos do agregado investimento cresceram de forma dinâmica.

“No 1º trimestre de 2019, o Investimento registou um crescimento homólogo de 17,8%, em volume, uma expressiva aceleração face ao verificado no trimestre anterior (7,4%)”, refere o instituto.

“A FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) total passou de um crescimento homólogo de 4,1% para 11,7%, enquanto a Variação de Existências registou um contributo de 1,1 p.p. para a variação homóloga do PIB no 1º trimestre.”

Esta subida de quase 12% no investimento fixo total é também a mais elevada dos últimos 20 anos. É preciso recuar ao final de 2018 para encontrar um aumento tão pronunciado do investimento.

A aceleração da FBCF total (investimento fixo, o que efetivamente entra na economia no período em causa) “deveu-se ao comportamento da FBCF em Construção, que registou uma taxa de variação homóloga de 12,4% (2,8% no trimestre precedente) e da FBCF em Outras Máquinas e Equipamentos que acelerou para 16,8%, após subir 5,3% no 4º trimestre de 2018”.

O investimento fixo em Equipamentos de Transporte manteve um ritmo de crescimento sólido de 5% nos dois últimos trimestres.

Por seu lado, “As exportações de bens e serviços em volume registaram uma taxa de variação homóloga de 3,4% no 1º trimestre de 2019, após um crescimento homólogo de 0,6% no trimestre anterior. As exportações de bens aumentaram 2,8%, após terem diminuído 0,3% no 4º trimestre de 2018, enquanto as exportações de serviços apresentaram uma variação homóloga de 5,0% (2,8% no trimestre anterior)”, diz o INE.

Já “o consumo privado das famílias residentes abrandou, passando de um crescimento homólogo de 2,9% no 4º trimestre para 2,5%” neste arranque de 2019.

Segundo o INE, “esta desaceleração verificou-se quer na componente de bens não duradouros e serviços, que passou de uma variação homóloga de 2,8% no 4º trimestre para 2,4%, quer na componente de bens duradouros, de 3,8% para 3,1%”.

Ainda relativamente ao crescimento total da economia, o INE revela que o Valor Acrescentado Bruto (VAB) agregado dos vários setores da economia aumentou 1,6%.

Diz que “o VAB da Construção foi o que mais contribuiu para a aceleração observada, passando de uma variação homóloga de 2,2%, em volume, no 4º trimestre de 2018, para 7,6%, tendo o seu contributo para a variação do VAB total (incluindo impostos líquidos de subsídios) aumentado de 0,1 p.p. para 0,3 p.p. no 1º trimestre de 2019”.

