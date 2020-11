Economia açoriana está "nos corredores das urgências"

© D.R.

O presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD), Mário Fortuna, declarou esta quarta-feira que a pandemia "veio exacerbar alguns dos problemas" que a CCIPD tinha identificado, estando a economia "nos corredores das urgências, não se tendo chegado ainda ao tratamento devido".

Fortuna falava durante uma videoconferência subordinada ao tema "Plano de Recuperação Económica - Oportunidades e Desafios para os Açores", promovida pela Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, no âmbito do seu 185º aniversário.

O dirigente associativo disse que "infelizmente os recursos tardam a chegar", mas está "animado por haver um novo quadro comunitário de apoio que entrará em vigor muito em breve, acoplado com o plano de recuperação que foi visado pela União Europeia".

Mário Fortuna, a par destes novos recursos, está a contar com "políticas novas" e, o facto de haver um novo governo nos Açores, "permite perspetivar algumas opções que são urgentes, necessárias".

Para o também economista e professor universitário, o "grande objetivo é recuperar a normalização na área da saúde, porventura uma saúde nova e equilibrada para novas exigências", a par da recuperação do emprego sustentável, dispensando medidas como o "lay-off" e outras que estão a combater o desemprego.

O presidente da CCIPD quer "criar uma base económica mais sólida, tratando dos pilares da economia, alguns dos quais necessitando de reforço para não caírem, havendo que acrescentar outros novos" como a investigação, além da agricultura, das pescas e do turismo.

"Nos objetivos intermédios, e é nesses que temos de atuar imediatamente, é preciso amparar a queda da economia, alterando o mais possível para que não haja uma desestruturação da qual seja quase impossível recuperar", declarou o líder dos empresários.

Mário Fortuna entende que se deve também trabalhar no "relançamento da economia" para além da pandemia, uma vez que a história revela que "as pandemias não duraram para sempre e tiveram intensidades diferentes".

Outras das metas em que o dirigente da CCIPD entende que se deve trabalhar é na "resiliência da economia, aprendendo com as fragilidades em que se foi apanhado na situação corrente".

Nos Açores, há atualmente 472 casos recuperados e 299 casos positivos ativos, dos quais um na ilha de Santa Maria, 212 na ilha de São Miguel, 81 na ilha Terceira, dois na ilha de São Jorge, dois na ilha do Faial e um na ilha das Flores.

Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região com covid-19, todas em São Miguel.