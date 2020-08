Economia alemã “a caminho da recuperação” com melhoria no ambiente empresarial

O instituto económico alemão Ifo acredita que a economia do país está “a caminho da recuperação” tendo em conta uma melhoria do ambiente empresarial, de acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira.

Assim, de acordo com a instituição, num comunicado assinado pelo presidente Clemens Fuest, os empresários alemães estão com mais confiança, sendo que o índice de ambiente empresarial do Ifo cresceu de 90,4 em julho para 92,6 em agosto.

“As empresas avaliam a sua situação atual de forma marcadamente mais positiva do que no mês passado” e as suas “expectativas também foram um pouco mais otimistas”, indicou o Ifo, concluindo que a economia alemã está assim “a caminho da recuperação”.

Na indústria, o ambiente empresarial melhorou “consideravelmente”, com a avaliação das empresas a subir ainda mais do que em outros setores, ainda que muitas companhias considerem a sua situação atual “fraca”.

A expectativa para os próximos meses era também mais otimista, com as carteiras de encomendas a crescerem novamente, indicou o Ifo.

Nos serviços, o índice também registou um crescimento “forte”, referiu a instituição, garantindo que as empresas desta área estão “mais contentes” com a sua situação atual e esperam mais melhorias nos próximos seis meses.

Já no comércio, a tendência de crescimento “esbateu-se”, de acordo com o Ifo, que disse que, apesar de as empresas estarem mais satisfeitas com a sua situação, o pessimismo em relação aos próximos meses mantém-se, sendo que no segmento grossista o indicador acabou mesmo por recuar.

Já na área da construção, o índice de ambiente empresarial continua a melhorar, estando as empresas mais satisfeitas com a sua situação, mas mantendo expectativas pessimistas, ainda que com uma ligeira melhoria face ao mês passado.

Este indicador é baseado em aproximadamente 9.000 respostas mensais de negócios em várias áreas de atividade.