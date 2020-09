Economia alemã continua a recuperar no terceiro trimestre

A economia alemã está a recuperar no terceiro trimestre depois de sofrer a pior contração desde que as estatísticas trimestrais começaram a ser recolhidas em 1970 devido à pandemia, de acordo com o Bundesbank.

“A economia alemã está a recuperar lentamente do acentuado declínio devido à pandemia da covid-19”, disse o Bundesbank no boletim mensal de setembro, hoje publicado.

A economia alemã contraiu-se quase 10% na Primavera, em dados corrigidos das variações sazonais.

Mas agora os economistas do Bundesbank estimam que no terceiro trimestre haverá “um forte contra movimento”.

Tanto a indústria como os serviços estiveram a um nível muito mais baixo no Verão do que antes da crise.

A produção industrial alemã manteve a sua recuperação em julho, mas a um ritmo mais lento, especialmente os fabricantes de automóveis.

A situação é semelhante na procura de bens industriais alemães, que mantém a recuperação, mas é inferior à de maio e de junho.

O Bundesbank prevê que a recuperação se manterá o resto do ano, mas a um ritmo mais lento.

“As empresas industriais estão novamente a olhar para o futuro com mais otimismo” e planeiam aumentar a produção nos próximos meses, embora as expectativas de exportação permaneçam contidas.