Economia alemã cresce 0,5% no segundo trimestre

Impulsionada pelo consumo interno, a economia alemã aumentou o produto interno bruto (PIB) em 0,5% no segundo trimestre deste ano, face ao trimestre anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo departamento federal de estatística Destatis.

Os dados, divulgados pela agência espanhola de notícias Efe, confirmam as estimativas provisórias publicadas há dez dias pelo mesmo gabinete.

No primeiro trimestre do ano, o crescimento do PIB em relação ao trimestre anterior tinha sido de 0,4%.

O desempenho económico da Alemanha no segundo trimestre deveu-se principalmente ao consumo doméstico, tanto público quanto privado, bem como ao investimento, tendo também aumentado o emprego.

Dados provisórios, também divulgados pelo departamento de estatística alemão Destatis, revelam que as finanças públicas alemãs registaram um superavit de 48,1 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano, representando 2,9% do PIB.

O excedente acumulado é o maior desde a reunificação alemã, em 1990, e coloca a Alemanha fora do limite do défice fixado em 3% pelo Pacto Europeu de Estabilidade e Crescimento ou pelo Tratado de Maastricht.