Economia alemã cresce 1,6% no 2.º trimestre

A economia alemã cresceu 1,6% no segundo trimestre deste ano, face a igual período do ano passado, mostrando uma recuperação apesar do impacto negativo das restrições para travar a pandemia, indicou esta terça-feira o Gabinete Federal de Estatísticas (Destatis).

Os dados divulgados foram corrigidos em alta, de 0,1%, face aos números provisórios divulgados em 30 de julho.

No primeiro trimestre deste ano iniciou-se com um novo retrocesso do Produto Interno Bruto (PIB), de 2%, depois da recuperação observada no segundo semestre do ano passado, em que o ritmo de crescimento foi de 8,7% no terceiro trimestre e 0,5% no quarto trimestre, salienta.

O PIB, apesar do crescimento observado, está ainda 3,3% abaixo do nível do quarto trimestre de 2019, que antecedeu a crise do novo coronavírus.

A recuperação no segundo trimestre deste ano foi impulsionada sobretudo pelo aumento do consumo privado, relacionado com a redução das restrições para conter a pandemia de covid-19, bem como pelas despesas públicas.