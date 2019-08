Economia alemã recua 0,1% no segundo trimestre

A economia alemã recuou 0,1% no segundo trimestre por comparação com os primeiros três meses do ano, empurrada por um abrandamento nas exportações num período de forte tensão comercial mundial.

Os dados, publicados hoje pelo departamento federal de estatísticas alemão, dizem respeito à evolução do PIB em termos reais. Na comparação com o trimestre homólogo de 2018, a economia alemã surge estagnada, sem variação no PIB. Já limpo de efeitos sazonais, o trimestre apresenta um crescimento de 0,4%.

Os dados desagregados relativos à evolução das diferentes componentes do PIB Só serão conhecidos a 27 de agosto, mas o órgão de estatísticas afirma na nota de divulgação que houve fatores domésticos com impacto positivo nos dados do trimestre: o consumo das famílias cresceu, assim como a despesa pública e o investimento.

No entanto, observa-se um recuo no investimento do sector da construção. E as condições externas continuam a pesar contra o PIB alemão. “O desenvolvimento do comércio internacional abrandou o crescimento económico uma vez que as exportações registaram uma diminuição trimestral maior do que a das importações”.

O recuo trimestral no PIB é conhecido um dia depois de ter sido divulgado também o indicador de sentimento económico de agosto do instituto de estudos económicos ZEW, a cair mais de 19 pontos frente ao mês de julho para terreno muito negativo. Está nos -44,1 pontos e no nível mais baixo desde dezembro de 2011.

No primeiro trimestre, o PIB germânico registava ainda um crescimento de 0,4%, mas este é já o segundo trimestre em quatro com recuos na atividade (quebra no terceiro trimestre de 2018 e no segundo trimestre deste ano), e a Alemanha corre cada vez mais o risco de entrar em recessão técnica.

O banco de investimento Berenberg escreve em nota de análise que, apesar de tudo, o segundo trimestre alemão beneficiou de alguma acumulação de encomendas no Reino Unido em antecipação da data prévia para o Brexit e que, provavelmente, o período das férias da Páscoa terá contribuído para uma redução na produção industrial da ordem dos 2%.

Mas, “retirando estes fatores, os dados sugerem cada vez mais que a fraqueza na produção industrial orientada para as exportações está a alastrar ao resto da economia e, assim, a economia doméstica está a lutar para manter a economia acima da linha de água”, escreve o economista Florian Hense na nota.