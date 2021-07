Economia alemã recuperou fortemente no 2.º trimeste

Centro de vacinação, Berlim, Alemanha (PAUL ZINKEN / AFP) © AFP

O banco central alemão, Bundesbank, constata que a economia alemã recuperou fortemente no segundo trimestre e em breve atingirá o seu nível pré-crise.

No seu boletim mensal de julho, publicado esta segunda-feira, os economistas do Bundesbank dizem que a economia alemã recuperou um pouco do forte revés no primeiro trimestre do ano provocado pelas medidas de contenção para travar a pandemia da covid-19.

Os economistas salientam que o setor dos serviços contribuiu significativamente para "a forte recuperação", porque a atividade aumentou desde maio, depois das medidas de contenção terem sido reduzidas tendo em conta a diminuição dos contágios.

Mas a escassez de produtos semiacabados está a atrasar a produção industrial, especialmente na indústria automóvel, que caiu 9,5% em abril e maio devido à falta de semicondutores, de acordo com o boletim mensal do Bundesbank.

"Desde que não haja contratempos na pandemia e os estrangulamentos na indústria sejam gradualmente reduzidos, o ritmo de expansão económica poderá ser mais forte no trimestre de verão", o terceiro, de acordo com o Bundesbank.

O Produto Interno Bruto (PIB) real poderá então atingir novamente o nível pré-crise no terceiro trimestre.