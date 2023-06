Economia com capacidade de financiamento de 0,4% do PIB até março

A economia portuguesa registou uma capacidade de financiamento de 0,4% Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, revelou esta sexta-feira, 23, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor compara com uma necessidade de financiamento de 0,6% no trimestre anterior.

O gabinete estatístico destaca "uma melhoria do saldo quer em contabilidade nacional, quer em contabilidade pública". Analisando as administrações públicas, verifica-se um aumento do saldo de -0,6% do PIB no primeiro trimestre de 2022 para 1,2% no trimestre homólogo de 2023, para 761,3 milhões de euros.

As contas nacionais trimestrais por setor institucional divulgadas pelo INE revelam que a "melhoria do saldo da economia refletiu a redução do défice das sociedades não financeiras e o excedente obtido pelas AP. Esta melhoria no saldo das AP foi o resultado de um aumento da despesa (0,9%) inferior ao crescimento da receita (1,9%)".

O Rendimento Nacional Bruto (RNB) e o Rendimento Disponível Bruto (RDB) aumentaram 2,7% e 2,6%, respetivamente (crescimentos de 2,6% e 2,7% no trimestre anterior).

Em atualização