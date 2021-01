Economia com necessidade de financiamento de 0,1% do PIB no 3º. trimestre de 2020

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Janeiro, 2021 • 14:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia portuguesa apresentou uma necessidade de financiamento de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano acabado no terceiro trimestre de 2020, segundo dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Este resultado, de acordo com os dados apresentados esta segunda-feira pelo BdP, reflete a necessidade de financiamento das administrações públicas e das sociedades não financeiras (4% e 2,3% do PIB, respetivamente), a qual excedeu a capacidade de financiamento dos particulares e das sociedades financeiras (respetivamente de 4,3% e 2% do PIB).

Em comparação com os fluxos apurados para o ano acabado no terceiro trimestre de 2019, o BdP sinaliza o incremento na capacidade de financiamento dos particulares (em 2,8 pontos percentuais) e das sociedades não financeiras (0,5 pontos percentuais) e a redução nos setores das administrações públicas (-3,8 pontos percentuais) e das sociedades financeiras (-0,2 pontos percentuais).

Numa outra nota, o BdP divulga também hoje que em novembro de 2020, as emissões líquidas (emissões brutas deduzidas de amortizações) de títulos por residentes foram negativas em 25 milhões de euros.

"Este valor resulta essencialmente das emissões líquidas negativas de 1,2 mil milhões de euros de títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas", sinaliza.

Pelo contrário, acrescenta o BdP, as sociedades financeiras e as sociedades não financeiras registaram emissões líquidas positivas de títulos no valor de 0,8 mil milhões de euros e de 0,3 mil milhões de euros, respetivamente.