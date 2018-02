Zona Euro: Recuperação não está em risco O Purchasing Managers Index (PMI) para indústria e serviços da zona euro atingiu, em fevereiro, o valor mais baixo em três meses. Apesar do recuo em 57,5 pontos, permanece num nível muito alto, consistente com a forte atividade económica e sustentado pelo robusto crescimento do emprego e pela melhoria no otimismo das empresas – este subíndice voltou a atingir um recorde. No futuro, é provável que os indicadores de expectativas na zona euro continuem a recuar, em consonância com a gradual normalização das taxas de crescimento. No geral, após o crescimento do PIB de 2,5% no ano passado, esperamos que a zona euro cresça 2,2% em 2018.

Alemanha: Indústria a ritmo elevado O índice Ifo business climate no setor industrial e comercial da Alemanha caiu acentuadamente para 115,4 pontos em fevereiro (de 117,6 em janeiro), com destaque para o enfraquecimento das expectativas de negócios das empresas pelo 3.º mês consecutivo. Interpretamos estes dados como uma normalização retardada face à crescente euforia e não como o início de uma recessão económica. As preocupações relacionadas com o protecionismo, o receio de que o aumento do valor externo do euro abrande o desempenho das exportações, a inflação e a insegurança das taxas de juros nas últimas semanas, podem ter influenciado o clima na economia real e o declínio das expectativas do negócio.

Reino Unido: Salvo pela economia global O crescimento do PIB em 2017 foi revisto em baixa – 1,7% contra 1,8% da previsão inicial. A aceleração da procura externa e o enfraquecimento da libra impulsionou as exportações e compensou a desaceleração em 2/3 da procura interna. Em 2018 esperamos um crescimento do PIB de 1,5%, o que deverá levar a subidas nas taxas de juros pelo Banco de Inglaterra (+50 p.b.). Prevê-se que, à medida que a procura externa se mantém forte (quase +4% de crescimento real das exportações), o investimento corporativo expanda, ajudando as empresas a melhorar as suas margens, ainda que seja alta a probabilidade de a subida de juros aumentar as despesas das empresas e famílias – 85% dos empréstimos bancários às empresas e 40% das hipotecas das famílias estão a taxas variáveis.

Tailândia: Crescer acima de 3% mais uma vez O PIB real aumentou 4% nos últimos três meses de 2017, impulsionado pela produção não agrícola (+4,6%), pela expansão acelerada das exportações (+7,4%), suportada pelo aumento de turistas e pela manutenção positiva do consumo privado (+3,5%). O investimento apresentou um desempenho inferior ao crescimento marginal de 0,3%, devido à construção pública e privada mais fraca. No geral, o crescimento económico acelerou para 3,9% em 2017 (de +3,3% em 2016) e, olhando para a frente, esperamos que permaneça firme, ainda que o ritmo possa diminuir ligeiramente, atingindo uma expansão de 3,6% em 2018.

Fonte: COSEC/Euler Hermes

O Barómetro Cosec avalia, todas as semanas, o nível de risco dos países. Uma parceria com o Dinheiro Vivo.