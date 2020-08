Economia do Canadá regista contração recorde de 38,7% no segundo trimestre

A economia canadiana registou um recuo a um ritmo anualizado de 38,7% no segundo trimestre, um resultado sem precedentes que se deve às restrições impostas às atividades económicas devido à pandemia de covid-19.

Segundo os números divulgados pelo instituto canadiano de estatísticas, registaram-se baixas em todos os setores, incluindo gastos das famílias, investimentos empresariais, comércio e turismo.

A contração de 38,7% está em linha com as previsões dos analistas.

O instituto prevê que no terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) canadiano registe uma subida, devido à flexibilização das medidas adotadas para evitar a propagação da covid-19.

A contração da economia canadiana no segundo trimestre segue a registada nos Estados Unidos, onde houve uma queda história do PIB de 31,7%, em ritmo anualizado.

As despesas das famílias recuaram 13,1% devido a significativas perdas de emprego, ao encerramento de lojas de bens não essenciais e de restaurantes, bem como às restrições impostas nas viagens e atividades turísticas.

Os investimentos das empresas desceram 16,2%, com as atividades de construção limitadas, o encerramento de fábricas, queda do preço do petróleo e uma incerteza crescente.