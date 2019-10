Economia do Reino Unido perderá 80 mil milhões até 2029

O Reino Unido terá perdido 70 mil milhões de libras (cerca de 80 mil milhões de euros) em 2029 devido ao brexit, prevê um estudo do Instituto Nacional de Investigação Económica e Social britânico. De acordo com o relatório, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico recuará 3,5% em dez anos, se o país sair do bloco comunitário de acordo com os termos do acordo entre Londres e Bruxelas.

O NIESR (National Institute of Economic and Social Research), que realizou uma das primeiras estimativas sobre o impacto que o acordo pode ter na economia britânica, sublinhou que, se finalmente o Parlamento aprovar este tratado, “o risco de uma saída desordenada cairia, mas seria eliminada a possibilidade de uma relação comercial mais estreita com a União Europeia” (UE).

O organismo adiantou que, ainda que o pacto elimine a incerteza, as barreiras aduaneiras e regulamentares que se imporiam “obstaculizarão o comércio de bens e serviços com o continente, deixando todas as regiões do Reino Unido em pior situação do que estariam se permanecessem na UE”.

O estudo do NIESR, que é o organismo independente de avaliação económica mais antigo do país, concluiu que o documento negociado pelo primeiro-ministro britânico, o conservador Boris Johnson, tem um impacto ligeiramente mais negativo na economia que o apresentado pela antecessora, a também conservadora Theresa May.

O pacto de May, segundo o NIESR, teria provocado uma redução do PIB de 3% durante o mesmo período.

O Ministério da Economia afirmou que tem como objetivo negociar com a UE uma relação comercial futura “mais ambiciosa” do que o NIESR prevê e sobre a qual baseou os seus cálculos.

“O nosso objetivo é negociar um acordo integral de livre comércio com a UE mais ambicioso que o acordo modelo de livre comércio no qual o NIESR baseou os cálculos”, disse um porta-voz do ministério.

Até agora, o ministério dirigido por Sajid Javid negou-se a tornar públicos os cálculos sobre o impacto económico que o novo tratado poderia ter sobre a economia.