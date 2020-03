A atividade económica nos Estados Unidos cresceu a um ritmo de 2,1% no último trimestre de 2019, o que situou o crescimento no conjunto do ano em 2,3%, de acordo com dados oficiais divulgados hoje.

O crescimento do último trimestre foi similar ao dos três meses anteriores e refletiu os contributos dos gastos do consumidor, das exportações, de investimentos residenciais fixos e gastos dos governos federal, estaduais e locais.