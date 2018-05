Economia dos EUA no 1.º trimestre cresceu a um ritmo de 2,2%

A economia dos Estados Unidos cresceu no primeiro trimestre deste ano a um ritmo anual de 2,2%, ligeiramente abaixo dos 2,3% previstos anteriormente, indicou esta quarta-feira o Departamento do Comércio norte-americano.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos entre janeiro e março deste ano, agora revisto pelo Governo federal do país, fica também abaixo da previsão média dos analistas, que apontavam para os 2,3%.

A despesa dos consumidores, que nos Estados Unidos representa quase dois terços da atividade económica, foi revista em baixa de 1,1% para 1%, depois de ter registado um crescimento de 4,4% no último trimestre do ano passado.

O investimento empresarial, no período em análise, teve uma “significativa recuperação”, suportada pelo crescimento do investimento em bens de equipamento, que passou de um aumento de 4,6% anteriormente apurado para os 6,5% atuais.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano está aquém da promessa do presidente norte-americano, Donald Trump, que apontou para uma taxa anual de 3%, impulsionada pelo plano de estímulo fiscal à economia do país.