Economia espanhola cresce 0,6% pelo terceiro trimestre consecutivo

A economia espanhola cresceu 0,6% no terceiro trimestre do corrente ano em relação ao anterior, acumulando três trimestres consecutivos com a mesma taxa de crescimento, segundo dados preliminares publicados hoje.

O Instituto Nacional de Estatística espanhol também avança que o crescimento anual do PIB (Produto Interno Bruto) no terceiro trimestre de 2018 foi de 2,5%, uma taxa idêntica à do trimestre anterior, mais uma vez sustentada pela procura interna, que contribuiu com 3 pontos percentuais, enquanto a procura externa subtraiu 0,5 pontos.

O emprego, em termos de postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro cresceu 0,7% de julho a setembro, uma décima menos do que no trimestre anterior, apesar de nos últimos 12 meses ter acumulado um aumento de 2,5% % (equivalente a 450.000 pessoas).