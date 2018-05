A economia espanhola cresceu 0,7% no primeiro trimestre, mantendo assim o ritmo dos dois trimestres precedentes, graças ao dinamismo do consumo e à recuperação do investimento na construção que compensou a queda do investimento empresarial, foi hoje anunciado.

O Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE) reviu em alta para 3% o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre face ao mesmo período de 2017, mais uma décima do que inicialmente estimado.

Esta revisão em alta do crescimento económico no primeiro trimestre em termos homólogos supõe um decréscimo de uma décima face aos três trimestres precedentes e resultou da contenção do investimento e face à melhoria do consumo.