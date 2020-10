Economia francesa cresce no 3.º trimestre mas longe dos números habituais

França

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Outubro, 2020 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia francesa cresceu 18,2% no terceiro trimestre, após o colapso na primavera, devido ao primeiro confinamento para conter a pandemia de covid-19, permanecendo no entanto a um nível muito mais baixo que antes da crise.

O Instituto Nacional de Estatística (Insee) francês, que publicou as suas primeiras estimativas para o período de julho a setembro, indicou que neste trimestre o produto interno bruto (PIB) foi 4,3% mais baixo do que no mesmo período em 2019.

Todos os setores contribuíram para o salto do PIB no terceiro trimestre, em comparação com os três meses anteriores, em particular o consumo privado, que aumentou 17,3% e esteve próximo do volume destes três meses do ano passado (menos 2,1%).

Em termos de comércio externo, as exportações aumentaram 23,2%, após uma queda de 25,7%, e as importações subiram 16%, após uma queda de 17,1%.