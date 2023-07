Economia fraqueja, mas Medina ainda sobe excedente em 600 milhões de euros no 1º semestre

Lisboa, 17/04/2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresentou hoje o Programa de Estabilidade no salão nobre do Ministério das Finanças. Fernando Medina (Ministro das Finanças). (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Mesmo com a economia a abrandar devido ao impacto da crise inflacionista e da subida muito rápida e forte das taxas de juro, o excedente orçamental público português ainda registou um aumento de 600 milhões de euros no primeiro semestre, para 1,8 mil milhões de euros, revela o Ministério das Finanças, numa nota enviada às redações, esta segunda-feira.

"As Administrações Públicas registam, na ótica da contabilidade pública, um saldo orçamental ajustado de 1.810 milhões de euros no primeiro semestre, o que corresponde a uma melhoria [uma subida] de 600 milhões de euros face ao primeiro semestre de 2022", diz a mesma fonte do ministério liderado por Fernando Medina.

Este excedente é "ajustado" porque a receita pública foi "ajustada dos 3.018 milhões de euros da transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a Caixa Geral de Aposentações (CGA)". Ou seja, as Finanças expurgaram este efeito extraordinário do lado da receita.

"Apesar de a operação em causa ser neutra no saldo na ótica de contas nacionais, assumindo uma natureza financeira, releva para a execução na ótica da contabilidade pública", explicam as Finanças.

O reforço do excedente orçamental, mesmo com o Produto Interno Bruto (PIB) a abrandar no segundo trimestre (e estagnar face ao primeiro trimestre, como anunciou o INE), acontece porque a receita continua, como sempre, a crescer mais do que a despesa.

"No desempenho da receita, que cresce 7,7%, em termos ajustados, mantêm-se as dinâmicas positivas observadas no mercado de trabalho, que justificam cerca de dois terços do aumento", refere o gabinete do ministro Medina.

O IRS aumentou 14,8% no primeiro semestre face a igual período do ano passado, e as contribuições sociais avançaram 11,3%.

'Do lado da despesa, registou-se um aumento de 6,5%", acrescenta o ministério.

