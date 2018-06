Economia global perde 137 biliões de euros devido à desigualdade salarial

Se as mulheres ganhassem o mesmo que os homens, a economia global poderia ganhar 137 biliões de euros, sugere um estudo do Banco Mundial. Os dados revelam que os países perdem cerca de 14% da sua riqueza devido à desigualdade de género, que motiva outras desigualdades, e os casos são mais graves encontram-se nos países da OCDE. Sem desigualdade salarial, o capital humano representado pelas mulheres poderia aumentar de 242,7 para 387,9 biliões de euros.

“A mensagem mais importante no estudo é que todos beneficiariam se aumentassem os salários – não só as mulheres – também a riqueza que seria gerada pela igualdade”, acredita a CEO do Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

O estudo teve por base os rendimentos ao longo da vida, de homens e mulheres de 141 países. Em termos globais, as mulheres são menos educadas, não integram a da mão-de-obra de um país e muitas vezes não são pagas pelo seu trabalho, refere o relatório. A ocupação é na sua maioria part-time, com salários mais baixos e quase sempre nos setores mais informais.

Nos países de baixo e médio-baixo rendimentos, as mulheres constituem 38% da riqueza do país, e os homens chegam aos 62%. As desvantagens desta desigualdade podem ser ‘desastrosas’, alerta o estudo.

A América do Norte e a Europa estão entre as regiões do mundo com as maiores perdas de riqueza devido à desigualdade de género, entre 34 a 43 biliões de euros.

A solução pode passar por políticas e programas que facilitem o acesso das mulheres ao trabalho, a infraestruturas básicas e aos serviços financeiros, sugere o Banco Mundial. E acrescenta que “acabar com a desigualdade, investindo em raparigas e mulheres, é essencial para aumentar a riqueza das nações e permitir que se desenvolvam de forma sustentável”.

“Este é um alerta claro de que os líderes mundiais têm que agir agora e decididamente parra investir em políticas que promovam mais e melhores trabalhos para as mulheres, e a igualdade salarial”, acrescenta a instituição financeira.