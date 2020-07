Economia grega contrai-se 9,0% este ano e cresce 6,0% em 2021

A Comissão Europeia prevê uma contração de 9,0% da economia da Grécia em 2020, devido às medidas adotadas para travar a pandemia de covid-19, mas estima que o país voltará a crescer 6,0% no próximo ano.

“A previsão permanece sujeita a um nível elevado de incerteza, em particular devido à grande exposição ao risco que envolvem as viagens e ao impacto no setor do turismo grego”, alerta o executivo comunitário nas suas previsões intercalares de verão divulgadas hoje em Bruxelas.

As previsões de evolução anual do Produto Interno Bruto (PIB) para este país feitas em maio último por Bruxelas eram de uma queda de 9,7% para 2020 (agora uma descida de 9,0%) e de um crescimento de 7,9% em 2021 (6,0%).

A Comissão Europeia estima que o efeito económico das medidas de contenção da covid-19 registou o seu maior impacto no segundo trimestre do corrente ano com um forte declínio da procura interna e das exportações.

À medida que as medidas de distanciamento social forem diminuindo gradualmente, o executivo comunitário espera que a atividade económica comece a melhorar, levando a uma “recuperação parcial” da procura interna.

A evolução anual dos preços foi de 0,6% no primeiro trimestre de 2020, mas de -0,8% em abril e -0,6% em maio, esperando agora Bruxelas uma diminuição “ainda mais” acentuada durante o resto do ano, para apenas começar a aumentar em 2021, ao mesmo tempo que a economia comece a recuperar.