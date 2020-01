Economia mundial ainda pode trair previsões de 2020

O horizonte próximo aparece um pouco menos turvo, mas a economia internacional está longe de levar vento na vela. Em quatro meses, quando o FMI apresentar novas perspetivas sobre o andamento global, este levará o embalo de duas décimas melhoradas na China. Aquele que é ainda o principal motor do comércio internacional costuma arrastar a conjuntura. Mas o movimento será ao ralenti. E com riscos que não se dissiparam e que podem, pelo contrário, ficar mais densos.

Portugal, que o FMI via em outubro crescer 1,6%, tem tido melhorias nas previsões domésticas e internacionais. Para o governo, vamos crescer 1,9%. O Banco de Portugal dá 1,7%, tal como a Comissão Europeia. Já a OCDE antecipa uma expansão de 1,8% no PIB.

Nas diferenças entre instituições, há grandes variações sobre o peso que a procura externa terá. O Ministério das Finanças, na proposta de Orçamento do Estado para este ano, é dos mais confiantes. O governo vê em 2020 melhorias na área do euro e uma aceleração na procura por parte dos principais parceiros comerciais que fará as exportações crescerem 3,2%. Ainda assim, o contributo positivo para a subida do PIB parte só da procura interna: mais investimento e manutenção do ritmo de aumento no consumo privado, apoiado em salários e emprego.

Já para o Banco de Portugal, a navegação económica vai andar sobretudo rente à costa. O crescimento do PIB é revisto em alta em função da expectativa de que os salários vão crescer mais e que o Estado vai gastar mais, com maior execução da despesa pública. Mas no que toca ao comércio além-fronteiras, onde Mário Centeno vê aceleração o BdP faz um corte de cinco décimas. Diz que as exportações vão crescer apenas 2,6%.

A Comissão Europeia vê também o crescimento moderar com uma deterioração nas vendas do país. E, apesar de prever abrandamento com menor ritmo de criação de emprego, diz que a procura interna será o principal condutor até 2021. A contribuição da procura externa líquida para o crescimento surge como a mais negativa nas contas de Bruxelas (menos 0,6 pontos percentuais), que só vê retoma nas exportações da zona euro no próximo ano.

Por fim, as previsões da OCDE colocam o retrato ao contrário. Antecipam procura interna a abrandar devido a menor crescimento de salários e um crescimento sustentado das exportações em virtude de uma competitividade que, para a organização, poderá deixar o país relativamente imune aos sobressaltos de conjuntura.

Esses surgem, agora, parcialmente amaciados. O brexit avançará finalmente em quatro semanas, e o prolongado confronto comercial e geopolítico entre a China e os Estados Unidos relaxou no final de ano, com data para um miniacordo. Compromete Washington a suspender tarifas e Pequim a comprar mais ao rival, a proteger melhor a propriedade intelectual e a abrir mais o mercado de serviços financeiros. A primeira da distensão deve ser celebrada a 15 de janeiro e levou já a diretora-geral do FMI a anunciar a revisão em alta das previsões para a economia chinesa (de 5,8% para 6%).

Mas ainda há muitos meses pela frente em 2020. Até às eleições presidenciais norte-americanas, marcadas para 20 de novembro, vão 11. E até lá as condições de comércio deverão perdurar como âncoras no discurso da Casa Branca. A próxima frente de tensão poderá ser a Europa, com a qual se tem vindo a aprofundar o défice comercial norte-americano, lembrou ainda antes do Natal Robert Lighthizer, o representante dos EUA para o Comércio.

Entretanto, perfila-se nova frente de conflito no Médio Oriente. A tensão EUA-Irão poderá escalar com o assassínio de Qasseim Soleimani, um dos principais comandantes iranianos, num bombardeamento no Iraque, no fim desta semana. O impacto poderá ser sentido nos preços do petróleo, que se têm mantido baixos devido ao abrandamento no comércio mundial. Os efeitos poderão ser sentidos na inflação, que na zona euro sofre do mal de ser demasiado baixa, e que poderá refrear o consumo.