Economia portuguesa com excedente externo de 513 milhões de euros em janeiro

© EPA/ALEX PLAVEVSKI

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Março, 2023 • 12:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A economia portuguesa registou um excedente externo de 513 milhões de euros em janeiro, o maior excedente desde o início da série, divulgou o Banco de Portugal esta quarta-feira.

Em janeiro passado, o saldo das balanças corrente e de capital foi assim o maior desde 1996 (início da série). Já em janeiro de 2022, a economia portuguesa tinha tido um défice externo de 500 milhões de euros.

Em janeiro de 2023, o défice da balança de bens e serviços reduziu-se 561 milhões de euros em relação ao mesmo mês de 2022, resultado do aumento do excedente da balança de serviços e redução do défice da balança de bens.

O défice da balança de bens diminuiu 50 milhões de euros para 1.600 milhões de euros, para o que contribuiu o crescimento das exportações, de 854 milhões de euros, superior ao das importações, de 804 milhões de euros (mais 15,6% e 11,3%, respetivamente), segundo o Banco de Portugal.

As exportações de serviços aumentaram 36% e as importações de serviços subiram 25%, devido sobretudo a viagens e turismo e aos serviços de transporte.

As exportações de viagens e turismo cresceram 69,7% e as importações de viagens e serviços 49,7%.

Assim, a rubrica de viagens e turismo teve um excedente de 425 milhões de euros.

O Banco de Portugal diz mesmo que "as exportações de viagens e turismo totalizaram 1.300 milhões de euros, o valor mais elevado da série para um mês de janeiro".

Quanto à balança de rendimento primário, continuou com défice, mas reduziu-se 23 milhões de euros pelo aumento do recebimento de dividendos do exterior.

A balança de rendimento secundário manteve o excedente, que cresceu 83 milhões de euros, explicado pela redução da contribuição financeira para a União Europeia e pela subida das prestações sociais recebidas.

Quanto à balança de capital, apresentou um excedente de 227 milhões de euros, que compara com um défice de 120 milhões de euros em janeiro de 2022, o que "reflete sobretudo a redução de pagamento de licenças de emissão de carbono", diz o BdP.

Na balança financeira, o saldo foi de 500 milhões de euros em janeiro, devido ao aumento dos ativos sobre o exterior (3.900 milhões de euros) superior ao incremento dos passivos (3.400 milhões de euros).

O aumento de ativos advém sobretudo dos investimentos das administrações públicas em dívida titulada emitida por não residentes (3.000 milhões de euros) e pelo aumento dos depósitos no exterior por parte do banco central (1.000 milhões).

Já nos passivos o aumento deve-se principalmente a investimentos do resto do mundo em títulos de dívida pública portuguesa (1.400 milhões de euros) e a aumentos dos passivos do banco central sob a forma de empréstimos (1.200 milhões de euros).

Os ativos líquidos de Portugal sobre o resto do mundo foram positivos, o que se deve ao setor das administrações públicas (1.500 milhões de euros) e a outras instituições financeiras monetárias (1.100 milhões de euros). Já o banco central e as sociedades não financeiras registaram crescimento dos passivos superiores aos incrementos dos ativos (-1.600 milhões de euros e -800 milhões de euros, respetivamente).