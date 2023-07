Economia portuguesa com excedente externo de 704 milhões de euros até maio à boleia do turismo

© Rita Chantre / Global Imagens

A economia portuguesa apresentou um excedente externo de 704 milhões de euros até maio que compara com um défice de 3661 milhões de euros no período homólogo, representando ainda uma melhoria face ao saldo de 693 milhões de euros registado até abril divulgou esta quinta-feira, 20, o Banco de Portugal.

Esta evolução reflete a diminuição do défice da balança de bens, de 520 milhões de euros, "uma vez que as exportações cresceram mais do que as importações (1657 milhões de euros e 1137 milhões de euros, ou 5,4% e 2,8%, respetivamente);", explica o BdP.

Já a balança de serviços viu o excedente aumentar 474 milhões de euros para 2344 milhões de euros à boleia, sobretudo, do turismo. As exportações do setor continuam a somar recordes, depois de terem já atingido o valor mais elevado de sempre para o mês de abril.

"As exportações e as importações de viagens e turismo cresceram 20,9% e 8,9%, respetivamente, e resultaram num aumento do saldo desta rubrica de 333 milhões de euros. Em maio de 2023, as exportações de viagens e turismo totalizaram 2184 milhões de euros, o valor mais elevado da série para um mês de maio", destaca a nota estatística do banco central.

O BdP destaca ainda a descida do défice da balança de rendimento primário, que recuou 891 milhões de euros em termos homólogos, para 852 milhões de euros, "devido sobretudo à redução dos rendimentos de investimento pagos ao exterior". Já o o excedente da balança de rendimento secundário subiu 52 milhões de euros, para 482 milhões de euros.

Já no que respeita à necessidade de financiamento da economia portuguesa no quinto mês do ano, este traduziu-se num saldo positivo da balança financeira de 282 milhões de euros depois de, no mês anterior, ter registado um valor negativo de 137 milhões de euros.

O aumento dos ativos sobre o exterior, de 489 milhões de euros, contribuiu para esta melhoria. Também "o aumento dos passivos externos, de 207 milhões de euros, que é explicado pelo crescimento dos depósitos de não residentes nos bancos residentes (749 milhões de euros) e dos passivos do banco central perante o Eurosistema relacionados com saldos das contas TARGET (573 milhões de euros)" ajudaram o saldo a sair do vermelho.