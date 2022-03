Economia portuguesa precisa de novo modelo

António Mendonça, Professor do ISEG, em entrevista ao Dinheiro Vivo. ( Gustavo Bom / Global Imagens )

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Março, 2022 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Mais do que nunca, a economia portuguesa necessita de um novo modelo de funcionamento, de regulação e de competitividade externa. E que, não obstante todos os esforços que têm sido tentados com esse objetivo, tem tardado a impor-se", disse esta sexta-feira o bastonário na sessão de abertura da conferência "Portugal: objetivo crescimento", organizada pela Ordem dos Economistas, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

António Mendonça argumentou que a visão estratégica, a coerência interna e a competitividade internacional sustentada têm sido substituídas por respostas "erráticas a estímulos", sobretudo externos, que o país não controla e que, diz, não tem conseguido "internalizar suficientemente" em termos de "dinâmicas de diversificação e coerências produtivas, antes acentuando as [...] debilidades estruturais".

Para o bastonário, tal deve-se "em grande parte à dificuldade em conseguir ver afirmada uma trajetória clara de crescimento e de convergência sustentada com os [...] parceiros europeus".

António Mendonça deixou ainda crítica à Europa, a quem, considera, "tem faltado uma visão macroeconómica e estratégica potenciadora dos recursos existentes no espaço económico conjunto".

"Uma fraqueza que se manifestou com particular evidência nas últimas crises", disse, acrescentando que "se evidenciou" com o conflito na Ucrânia, quer através da dependência energética, mas também da dependência de produtos alimentares e de outras matérias-primas.

Esta dependência terá "repercussões imediatas no aumento dos preços e outras repercussões que não deixarão de se manifestar a médio e longo prazo".

"Pensamos que é fundamental a nível europeu recuperar a perspetiva estratégica que esteve na origem do projeto de integração a seguir à II Guerra Mundial", defendeu, acrescentando que, no momento em que "tudo" deve ser "repensado", ganha "força o papel que Portugal poderá desempenhar neste processo de reforço de Europa no mundo".