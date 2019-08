Economia portuguesa teve um 2º trimestre “mais favorável”

O crescimento da economia portuguesa pode ganhar um pouco mais de força pelo segundo trimestre consecutivo, estima o Fórum para a Competitividade numa nova nota de conjuntura.

De acordo com o estudo patrocinado por empresas como a Jerónimo Martins, a consultora PWC, entre outras, o ritmo da economia no 2º trimestre pode vir a ser ligeiramente “mais favorável” do que nos dois períodos precedentes, podendo chegar a 1,9%. Em todo o caso o ponto médio do intervalo de estimação é 1,8%.

Recorde-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia portuguesa cresceu (em termos reais e homólogos) 1,7% no último trimestre de 2018, tendo acelerado ligeiramente para 1,8% nos primeiros três meses deste ano, com o investimento em construção a ser o grande protagonista.

A nota do Fórum admite que o ritmo de expansão da economia pode até chegar a 1,9% no segundo trimestre. Diz o estudo que “o indicador coincidente, calculado pelo Banco de Portugal, apresentou no 2º trimestre valores superiores aos do 1º trimestre, sugerindo que a recuperação da atividade, de 1,7% no 4º trimestre de 2018 para 1,8% no 1º trimestre de 2019, terá prosseguido”.

“Assim, estimamos que no 2º trimestre de 2019, o PIB [produto interno bruto] terá crescido entre 1,7% e 1,9% em termos homólogos e entre 0,5% e 0,7% em termos trimestrais”. “No entanto, no 2º semestre é provável alguma desaceleração da atividade.”

A meta do governo para o crescimento anual (2019) é de 1,9%. No próximo dia 14 de agosto, o INE publicará a estimativa rápida relativa ao crescimento do PIB no 2º trimestre.

No entanto, há ventos contrários que podem deitar estas contas por terra. “Salientamos que a conjuntura internacional parece estar a confirmar a sua deterioração, sinalizada pelas indicações de suavização da política monetária, quer pela Reserva Federal dos EUA, quer pelo BCE”, observa a mesma nota de conjuntura do Fórum.

Esta semana, na quarta-feira, a Fed desceu juros pela primeira vez em quase 11 anos, um sinal de que é preciso combater urgentemente novos riscos de recessão ou crise.

Para além disso, continua o estudo, “em julho, na Alemanha, a confiança na indústria caiu para um mínimo dos últimos nove anos, reforçando a ideia de que a segunda metade do ano poderá ser pior do que a primeira”.

França, Lagarde, BCE

A nota redigida por Pedro Braz Teixeira observa ainda que “o Senado francês aprovou uma lei em que as empresas tecnológicas globais com receitas anuais superiores a 750 milhões de euros (e mais de 25 milhões de euros em França) passam a ficar sujeitas a uma taxa de 3% sobre os rendimentos gerados com os utilizadores franceses” e que, dado isto, “outros países europeus poderão tomar medida similar, abrindo uma nova frente na guerra comercial, com repercussões ainda difíceis de estimar”.

Em contrapartida, “Christine Lagarde será a nova presidente do BCE” e isso “foi recebido pelos mercados como uma promessa de política monetária mais expansionista, com descida generalizada de taxas de juros, quer das Euribor, quer das taxas de juro das dívidas soberanas. As taxas a 10 anos na Alemanha ficaram ainda mais negativas e em Portugal as taxas passaram a negativas em maturidades até sete anos”.