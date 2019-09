Economias da Zona Euro estão a ficar japonesas?

Atrás de uma onda vem outra. São os ciclos económicos: altos e baixos consecutivos, com intervalos mais ou menos previsíveis. Mas, cada vez mais, banqueiros centrais, economistas e analistas questionam as convenções da política monetária e económica. Afinal, nem sempre os estímulos geram marés de procura para surfar a economia. Os japoneses, com três décadas de tentativas de voltar à prancha, continuam na água. E há quem diga que, na Zona Euro, estamos cada vez mais parecidos com eles.

“Japonisação”, “estagnação secular”, “buraco negro”. É o trio de nomes que aterroriza bancos centrais. Significam, em termos muito simples, a incapacidade de as instituições que têm por missão manterem os preços estáveis – a crescerem 2% ao ano, nas metas de hoje – estimularem a economia de forma significativa com as ferramentas que têm: sobretudo juros e, desde a última crise, injeções massivas de dinheiro com compra de ativos. Seja por insensibilização de investidores e consumidores, seja até por anemia demográfica, os preços não mexem.

Tem sido assim com o Banco Central Europeu (BCE), a lutar, sem sucesso, para ancorar a inflação da Zona Euro nos 2%. Em julho, a média do grupo estava em 1% em termos homólogos (1,6% na média dos 12 meses), enquanto em Portugal os preços afundavam para -0,7%, com o pior registo no euro, e com uns 0,7% positivos nos 12 meses corridos. Após a última reunião, o BCE avisa que ainda não há horizonte para domar os preços. Conta chegar a 2021 com a inflação em 1,5% e o crescimento nos 1,4%. Assim, juros negativos e programa de compra de ativos ficam em aberto até novas ordens. Que devem tardar.

O BNP Paribas criou um índice especial para avaliar o grau de japonisação da Zona Euro e, desde a crise, a tendência segue em quase sincronia com a economia do iene. O índice avalia várias variáveis de natureza estrutural e cíclica. E é nas primeiras – crescimento populacional, envelhecimento e inflação de longo prazo – que o grupo europeu mais cola ao Japão.

Preços na valeta

Portugal surge em má posição particularmente nestas três variáveis. É o quinto mais envelhecido do mundo e em 2030 já estará apenas duas posições atrás do Japão, segundo projeções da ONU. Também tem retomado a custo, e com imigração, saldos de população positivos. No que toca a inflação, chegou primeiro ao abismo de preços, já com dois meses de recuos.

“Isto já passou da conjuntura. Já estamos assim há muitos anos”, reflete o economista João Duque sobre a evolução de preços na Zona Euro. “A inflação no ano passado estava em 2,2% [em termos anuais, em julho de 2018]. Podíamos pensar que era só tirar o pé. Só que começou a derrapar e veio por aí abaixo e temos inflação média a 1%. Mas nós já estamos na valeta”, diz sobre Portugal.

Para João Duque, a evolução dos preços portugueses mostra um caminho “perigoso”. “O pior que pode acontecer é os portugueses começarem a achar que Portugal está a entrar em deflação. Assim, o consumo interno ainda se retrai mais porque as pessoas sabem que no mês que vem é mais barato”.

Mudar a maré

Apesar do pouco sucesso em levantar as condições económicas, a política monetária tem sido imaginativa, do chamado quantitative easing inspirado no Japão, à recente novidade do sistema de tiering nos custos dos depósitos dos bancos anunciado esta semana por Mario Draghi. Pelo contrário, os governos têm aparecido “tolhidos”, diz António Mendonça.

“Embora possam ser invocados outros fatores na explicação da tendência estagnante europeia – demografia, menor dinamismo tecnológico e de inovação -, a realidade é que as políticas seguidas nos últimos anos e, em particular, na sequência da crise, têm sido erradas”, considera o economista. Já o importante agora, diz, é apoiar os rendimentos das “classes médias, cuja estagnação ou mesmo redução tem contribuído fortemente para a quebra da procura global”.

O BCE já está a chamar alguns governos europeus a fazerem despesa e a porem, assim, dinheiro na mão dos seus cidadãos para mudar a maré. “Alemanha, Grécia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Áustria e Holanda foram identificados como os países com espaço fiscal em 2020”, lista Inês Gonçalves Raposo.

Não é o caso de Portugal, que pode no entanto ganhar por tabela. “Fazer uso desse espaço fiscal através de um aumento da despesa pode não só aumentar o crescimento do próprio país, mas também ter spillovers positivos para os que não têm essa possibilidade”, diz a economista. Resta saber se bastará para evitar o espetro de uma recessão ou ainda a perspetiva de um dia sermos todos um pouco japoneses.