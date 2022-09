Economista alerta que os negócios devem ser pensados para a sociedade e não apenas para o lucro

Tima Bansal, professora na Ivey Business School e head of innovation north, no primeiro dia da sétima edição das Conferências do Estoril © Álvaro Isidoro / Global Imagens

"As organizações têm de caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável", defendeu esta quinta-feira Tima Bansal, professora na Ivey Business School e head of innovation north, no primeiro dia da sétima edição das Conferências do Estoril.

À luz do tema "Business Sustainability: Seeing Business in the Big Picture" (Sustentabilidade Empresarial: Ver os Negócios no Quadro Geral, em português), a economista canadiana alertou para o facto de atualmente "os negócios serem pensados para o lucro e não para a sociedade", prejudicando e sobrecarregando o planeta. "As empresas precisam de desenvolver as necessidades das gerações presentes sem comprometer as necessidades das gerações futuras", afirmou.

"É preciso que as organizações ajam, por um melhor futuro coletivo", afirmou, explicando que esta é a única forma de mudar a presente realidade. É imperativo "conhecer exatamente quais as necessidades do ser humano", "saber que são limitadas por recursos naturais" e que os líderes implementem um "pensamento sistémico", que considere o ambiente organizacional de ponta a ponta, avaliando todas as suas ligações e interações.

Os negócios, destacou Tima Basal, "não precisam de ser o problema, eles podem ser a solução" para responder às necessidades da sociedade. Quando falamos de desenvolvimento sustentável "não está em causa uma visão ilusória, mas sim de uma meta alcançável", frisou.

Sob o mote Rebalancing Our World: A Call To The Purpose Generation (Reequilibrar o nosso Mundo: Um Apelo à Geração do Propósito, em tradução livre), a sétima edição das Conferências do Estoril decorre nos dias 1 e 2 de setembro, com organização da Nova SBE, da Câmara Municipal de Cascais e o apoio do Dinheiro Vivo. Pelo campus vão passar líderes políticos, empresariais e pensadores para debater os desafios do planeta, das pessoas e da paz.