Economista da OCDE sugere criação de apoios para o fim gradual das moratórias

O fim das moratórias tem mesmo de acontecer, mas de forma gradual e com apoios de transição, sugere economista da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), tendo em conta que Portugal tem uma oferta pública de habitação muito baixa e os preços continuam altos.

A recomendação é do diretor do centro de Estudos Políticos do departamento de Economia da OCDE, Luiz de Mello, que em declarações ao Dinheiro Vivo alerta para a necessidade de proteger as famílias mais afetadas pela crise e que trabalham em setores de atividade que vão ser mais lentos na fase da retoma económica.

"As moratórias - das rendas e dos créditos bancários - foram uma medida importante de gestão da crise", começa por sublinhar o economista, para logo de seguida alertar para os perigos de retirar esta ajuda sem qualquer rede adicional de segurança. "São medidas que não podem estar em vigor durante muito tempo, porque passam a ter consequências muito negativas sobre o funcionamento do mercado", adianta Luiz de Mello. "O importante é que sejam medidas desativadas de forma gradual, acompanhadas por medidas de outra natureza, que possam proteger os inquilinos, que possam proteger as famílias sem criar mais distorções no mercado", avisa o responsável pelo centro de Estudos Políticos da organização sediada em Paris.

A solução poderá estar na criação de apoios transitórios. "Por exemplo, um subsídio ao pagamento de rendas no caso das famílias mais desfavorecidas que não tenham condições", sugere. Um apoio público dirigido a agregados mais afetados pela pandemia e que estão dependentes de "setores de atividade com uma recuperação mais lenta".

"Basicamente, é encontrar um equilíbrio entre a proteção que será necessária, principalmente neste período de reestruturação das economias, mas de forma que não crie consequências indesejáveis do ponto de vista do funcionamento dos mercados", conclui o economista.

As moratórias no regime público terminam no dia 30 de setembro. O Parlamento aprovou há uma semana o prolongamento deste mecanismo até ao final do ano, mas apenas na componente do capital e para os setores mais afetados pela pandemia. No entanto, tudo fica dependente da autorização da Autoridade Bancária Europeia (EBA) o que, tudo indica, não deverá vir a acontecer.

Faltam casas em Portugal

O problema do mercado habitacional em Portugal, porém, já vem de antes, com os preços a aumentar a um ritmo muito acima da evolução do rendimento das famílias, num contexto de fraca oferta, criando pressão sobre o custo das casas, tanto para a compra como para o arrendamento.

"O que aconteceu em Portugal é que a partir do período pós-crise global, basicamente 2012/2013, houve uma inflexão na curva em que os preços pararam de descer e começaram a aumentar e quando aumentaram, foi mais rápido do que na maioria dos países da OCDE", explica Luiz de Mello, implicando que "o rácio entre os preços da habitação e os salários - o rendimento médio - aumentou muito no caso de Portugal", ressalvando que "estas médias nacionais escondem grandes variações. O comportamento de preços em cidades como Lisboa, Porto ou Faro é completamento diferente do que ocorreu nas zonas mais do interior do país."

A principal razão para justificar esta movimentação de preços está numa procura muito acima da oferta. "O que se verificou em Portugal, tal como noutros países do Sul da Europa, foram pressões por parte da procura relacionadas com o turismo, o desenvolvimento do alojamento local e todos esses mecanismos de aumento da procura muito forte nas cidades mais turísticas. Isso levou a que os preços aumentassem", assinala Luiz de Mello. Mas também as baixas taxas de juro que atraíram mais compradores, num mercado já muito espremido.

As causas estão também identificadas pela OCDE e relacionam-se ainda com a "geografia das cidades (em Lisboa não há muito por onde crescer), mas também com a regulação do uso dos solos, o urbanismo das cidades, que fazem com que muitas vezes não se possa construir, apesar do aumento da procura. "São restrições ao aumento da oferta que se traduzem numa subida de preços", conclui, apontando para as recomendações inscritas no relatório Brick by Brick: Building Better Housing Policies (Tijolo a tijolo: Construir Melhores Políticas de Habitação), divulgado nesta semana.

Menos regulação e mais habitação pública

Entre as sugestões para dinamizar o mercado habitacional, a OCDE recomenda alterações da lei e mais investimento público.

"Temos no relatório várias notas relacionadas com estes aspetos regulatórios de políticas que impedem o crescimento e a densificação dos centros urbanos ou o aumento da altura dos edifícios para que se possa construir mais", começa por indicar Luiz de Mello.

"No caso de Portugal, nota-se que o investimento em construção foi muito inferior ao que se notou noutros países da OCDE, por exemplo, a quantidade de novas habitações foi inferior", com consequências: "Cada vez é mais caro comprar uma casa, cada vez é mais difícil ter acesso a uma habitação perto dos locais onde há oportunidades de empregos, etc.."

O responsável da organização defende políticas públicas que "facilitem a construção e a indústria do setor privado, fazer com que todos os trâmites administrativos e todas as licenças aconteçam de uma forma mais célere com custos mais baixos, ou seja, eliminar obstáculos à retoma da atividade da construção."

Mas também do lado do investimento público, com mais oferta de habitação social e a custos controlados. "Desde 2001, tem havido menos investimento por parte do Estado no aumento da oferta. Não quer dizer que o Estado tem de construir casas", indica.

O Estado tem um leque de opções para responder a este desafio, lembrando que em Portugal a oferta de habitação social ronda os 2%. "Isto é um ponto em que há deficiências. A oferta de habitação social é muito baixa, enquanto noutros países da OCDE - Países Baixos ou Áustria - mais de 20% ou 25% do stock de habitação corresponde a habitação social."