Edifício histórico dá origem a 46 apartamentos de luxo nos Restauradores

Localizado na Praça dos Restauradores, em Lisboa, foi ontem inaugurado o The Boulevard. O edifício histórico, agora reabilitado, mas mantendo a fachada, representa um investimento de 25 milhões de euros, iniciativa da promotora imobiliária AM|48.

São 46 apartamentos de luxo, tipologias T1 e T2, além do piso térreo exclusivamente dedicado ao comércio, com a assinatura da Vão Associados. O projeto, que cativou sobretudo investidores internacionais, oferece vários serviços característicos da habitação de luxo, como segurança/porteiro 24h, salão polivalente e zona de esplanada com pátio interior.

Distribuídos em seis pisos, os 34 apartamentos T1 tem áreas entre 43 e 80 metros quadrados, já as áreas dos 12 apartamentos T2 oscilam entre os 84 e os 105 metros quadrados. O metro quadrado custa entre sete e oito mil euros.

No rés-do-chão, há espaço para seis lojas, algumas já atribuídas à Levi’s, sapataria Ecco e farmácia Estácio.

“É um privilégio devolver à cidade um edifício histórico, requalificado, que prestigia a sua localização e reforça a oferta de projetos imobiliários de luxo. À semelhança do que acontece noutras capitais europeias, estas intervenções valorizam o património, atraem investimento e contrariam a desertificação nos centros da cidade”, afirma Alejandro Martins, engenheiro e CEO da AM|48, citado em nota de imprensa.

O nome “The Boulevard” é um tributo ao passeio público que, no passado, ocupava o espaço agora conhecido como Avenida da Liberdade.

Para 2020 está prevista a conclusão do Promenade, um edifício localizado na Avenida 24 de Julho, que também irá destinar-se à habitação de luxo.