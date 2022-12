Edifícios licenciados diminuem 7,7% para 5700 no terceiro trimestre

© Unsplash

Os edifícios licenciados em Portugal no terceiro trimestre deste ano cifraram-se em 5.700, menos 7,7% que no mesmo trimestre do ano anterior, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No segundo trimestre, a queda homóloga foi de 6,6%, enquanto em igual trimestre de 2019 a descida foi de 3,0%, salienta o INE, adiantando que os edifícios licenciados em construções novas diminuíram 5,8%, contra uma queda de 5% no segundo trimestre deste ano, correspondendo, no entanto, a um crescimento de 4% face ao terceiro trimestre de 2019.

Do total de edifícios licenciados, 76,7% destinaram-se a construções novas e destes, 81% tiveram como finalidade a habitação familiar. Os edifícios licenciados para demolição (312 edifícios) corresponderam a 5,4% do total de edifícios licenciados no terceiro trimestre deste ano, adianta.

Além disso, o licenciamento para reabilitação diminuiu 12,6% (-9,6% no segundo trimestre deste ano), representando um decréscimo de 20,3% face ao terceiro trimestre de 2019.

"Estima-se que tenham sido concluídos 3,7 mil edifícios no terceiro trimestre de 2022, uma contração de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado, uma queda de 4,9% no segundo trimestre deste ano e um aumento em 5,6% na comparação com o terceiro trimestre de 2019", refere ainda o INE.

Na comparação com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados decresceu 8,9%, contra uma contração de 9,2% no segundo trimestre deste ano, enquanto o número de edifícios concluídos aumentou 3,4%, que compara com a queda de 5,8% no segundo trimestre deste ano.

O INE refere ainda que em termos de análise mensal mantém-se o decréscimo no número de edifícios licenciados no terceiro trimestre deste ano, o qual se intensificou no mês de setembro (-11,6%).

Até setembro, realça ainda o INE, foram licenciados menos 3,9% dos edifícios em Portugal que em igual período do ano anterior, mas mais 3,4% que no mesmo período de 2019.

A Região Autónoma da Madeira foi a única região a apresentar um aumento homólogo no número total de edifícios licenciados (+7,9%).

Nas demais regiões do país verificaram-se quedas homólogas, evidenciando-se o Alentejo com uma quebra de 30,5%.