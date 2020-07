EDP adia divulgação dos resultados do segundo trimestre para 03 de setembro

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que, “em complemento da comunicação ao mercado efetuada no passado dia 26 de dezembro de 2019, informa sobre a atualização das datas dos seguintes eventos societários de 2020: resultados do 2.º trimestre de 2020”.

Em vez de serem divulgados em 30 de julho, como havia sido anunciado, os resultados passam a ser anunciados em 03 de setembro, sem especificar os motivos que levaram a esta recalendarização.

Na semana passada, o presidente executivo da EDP, António Mexia, e o presidente da EDP Renováveis, Manso Neto, foram suspensos de funções como medida de coação decidida pelo juiz Carlos Alexandre no caso EDP. Entretanto, já esta semana a energética foi constituída arguida, no âmbito do caso que envolve o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.